Женское лидерство в технологиях

Цифровизация
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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Дан старт новым образовательным инициативам

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О запуске обучения по онлайн-программам AqylTech и IT-Aiel сообщили авторы проектов на пресс-конференции в СЦК. Как рассказала член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель правления НКО TechnoWomen Азиза Шужеева, новые образовательные инициативы направлены на развитие финансовых и цифровых навыков, а также искусственного интеллекта среди женщин, особенно в контексте семейной экономики.

Программы реализуются при поддержке Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Международного технопарка AstanaHub. Они дают женщинам и молодежи уникальные возможности освоить востребованные профессии в сфере информационных технологий и предпринимательства.

Программа AqylTech направлена на повышение финансовой грамотности и развитие цифровых компетенций, основ кибербезо­пасности. Она призвана снизить уровень закредитованности населения, предоставив возможность зарабатывать с помощью ИИ.

Актуальность этой программы подтверждается тем, что в настоящее время в Казахстане сохраняется высокий уровень финансовой не­грамотности, в том числе среди молодежи. По данным из открытых источников, 40% молодых людей сталкиваются с трудностями в управлении личными финансами, более 20% имеют просроченные задолженности. При этом, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, около 40% казахстанцев испытывают сложности с использованием цифровых технологий. Актуальна также проблема кибермошенничества, когда молодые люди (и не только они) нередко становятся заложниками обманных кредитов.

– Программа AqylTech будет способствовать не только повышению финансовой грамотнос­ти и цифровых компетенций, но и повышать уровень знаний в области кибербезопаснос­ти, – пояснила Азиза Шужеева. – А программа IT-Aiel направлена на обучение женщин, в том числе декретниц и многодетных мам. Она важна для повышения их экономической самостоятель­ности и цифровой грамотности, применения ИИ в семейной экономике и для профилактики кибермошенничества.

Отметим, IT-Aiel реализуется уже третий год. Благодаря проекту более 5 500 женщин прошли обучение и получили возможность улучшить свои экономические возможности с помощью цифровых технологий.

За последние два года TechnoWomen провела несколько образовательных программ, обучив более 18 тыс. женщин навыкам в области IT, e-commerce, digital-маркетинга и искусственного интеллекта при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Эти инициативы способствуют повышению финансовой независимос­ти представительниц прекрасного пола, укреплению их роли в семейной экономике, обеспечивая доступ к современным цифровым инструментам и знаниям.

Свою историю в рамках программы презентовала автор проекта CyberBala, co-founder AI PR Studio Ozgeshe, основательница SheInnovator Алия Оразымбетова. По ее словам, присоединяясь к IT-Aiel, она даже не думала о том, что это станет поворотной точкой в ее профессиональной и личной жизни. Проект стал для нее не просто возможностью, а платформой для осознания собственной миссии. Она увидела реальную потребность в цифровом просвещении среди женщин и мам, начала глубже погружаться в вопросы цифровой безопасности, этики и онлайн грамотности, нашла единомышленников и будущих соавторов проекта.

– Этот опыт вдохновил меня создать CyberBala – образовательный клуб по цифровой гигиене для детей, – поделилась Алия Ора­зымбетова. – Я стала чаще выступать пуб­лично, делиться знаниями и развивать инициативы в рамках TechnoWomen и других сообществ. Но главное – IT-Aiel помог мне поверить, что женское лидерство в технологиях – это не исключение, а будущее, которое мы создаем сами.

Сегодня она продолжает работать над проектами на стыке технологий, образования и социальной миссии и с уверенностью говорит, что участие в IT-Aiel стало катализатором ее роста как эксперта, как лидера и человека.

#обучение #IT-Aiel #AqylTech

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