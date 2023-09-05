Жертвы маркетинга

На эту презентацию Авазхан Боранбаев отправился по приглашению коллеги, которому позвонили на его мобильный номер, предложив прийти в один из городских ресторанов в заранее назначенное время самому и взять с собой еще кого-нибудь. Обещали показать уникальные вещи, применение которых сделает жизнь здоровой и комфортной. При этом подчеркнули: покупать что-то совсем не обязательно. Но взять удостоверение личнос­ти – так, на всякий случай, все же посоветовали.

В банкетном зале собралось с полсотни человек. В основном люди предпенсионного и пенсионного возраста. Как только все расселись, организаторы принялись за дело. Молодой мужчина пружинистой походкой вышел в центр помещения и стал расхваливать прелести неких чудодейственных изделий в ассортименте.

Напористость и убедительный тон оратора тут же заставили многих присутствующих задаться вопросом: как же они раньше-то не знали о существовании столь полезных для домашнего обихода вещей, включая, к примеру, шерстяные изделия для сна? Из его речи следовало, что подуш­ка, изготовленная из шерсти овец породы меринос, способна не просто избавить от бессонницы, но и от пылевого клеща, и вообще, обеспечить сон как у младенца.

Пока аудитория переваривала озвученную стоимость спального комплекта, высчитывая в уме возможную цену с учетом обещанных скидок в размере от 30 до 38% для участников презентации, ведущий переключился на описание некоего инновационного массажера. Последнее слово инженерной мысли – ни больше, ни меньше. Ну, кому не захочется заиметь такое устройство, как массажная накидка на кресло, обеспечиваю­щая прямой и обратный компрессионный массаж с функцией подогрева головы, шеи, плеч, спины и прочих частей тела?

Принес ее домой, разложил на своем любимом кресле, уселся поудобнее, выбрав необходимый режим, и получаешь сеанс массажа, незаметно избавляясь от остеохондроза и прочих хворей. Тем более что разработчики, а заодно и продавцы гарантируют исчезновение не только болей в спине, но и проблем с крово­обращением. При желании даже потерянное зрение вернется!

Полтора часа презентации пролетели, как один миг, завершившись розыгрышем призов. Внакладе никто из его участников не остался. Так, Авазхану Боранбаеву достались в качестве подарка аппарат для озонирования OzonAir, ручной массажер и еще кое-что по мелочи. Но главной удачей оказалась скидка на покупку того самого инновационного массажера... Простой арифметический расчет показывал, что ее применение автоматически снижало стоимость массажной накидки на кресло с 1 млн 780 тыс. тенге до 1 млн 100 тыс. тенге. Выгода очевидна. Как тут не купить?!

Понятное дело: мало кто носит в кармане такую сумму наличными. Среди участников презентации таких точно не оказалось. Да этого и не требовалось. Услужливые организаторы предусмотрели присутствие на презентации менеджеров ряда банков, которые тут же в рамках презентации предложили оформить кредит для покупки понравившихся товаров.

К ним выстроилась очередь, поскольку отказать себе в удовольствии заиметь презентованные новинки мало кто смог. Зал покинули десятка полтора человек. Остальные принялись оформлять кредиты, радуясь предстоящим покупкам...

Авазхан Боранбаев взял кредит на сумму 1 млн 100 тыс. тенге. Менеджер банка Jusan тут же подсчитала, что мужчине предстоит на протяжении двух лет ежемесячно вносить платежи в размере почти 47 тыс. тенге, и помогла скачать банковское приложение для оплаты кредита.

Его коллега – Мурат Абубакиров – оформил кредит на сумму в 1 млн тенге, правда, в другом банке, менеджер которого точно так же оказалась в зале.

Уже дома оба покупателя, рассмотрев массажные накидки и изучив информацию о них в Интернете, поняли, что стали жерт­вами элементарного развода. Цена таких изделий оказалась в десять раз дешевле, и купить их можно было по цене от 25 тыс. до 100 тыс. тенге.

Незадачливые покупатели тут же принялись звонить организаторам презентации, но те предусмотрительно отключили все телефоны, которыми ранее столь щедро делились с участниками этой «раздачи слонов».

Мне удалось дозвониться до менеджера Jusan банка, которая оставила свою визитку покупателям на случай, если «возникнут вопросы по поводу внесения ежемесячных платежей». Узнав, что я журналист и, собственно, вопрос, по которому ее беспокоят, касается обмана пенсионеров, девушка тут же бросила трубку, перестав отвечать на звонки.

Иллюзии окончательно развея­лись. Покупатели отправились писать заявление в Аль-Фарабийский РОВД, на территории которого расположен ресторан, составлять досудебную претензию, чтобы отправить ее компании, устроившей презентацию с розыгрышем, и жалобу в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции.

– Видимо, они сильные гипнотизеры или зал опрыскивают окситоцином, как это делают за рубежом, – пытался найти объяс­нение случившемуся Авазхан Боранбаев. – В ресторане нас не угощали едой, даже воду не давали, то есть с пищей в организм попасть какие-то отключающие критическое мышление вещества не могли. В Интернете я нашел информацию о том, что организаторы таких презентаций распыляют окситоцин в зале, где проводят мероприятия. После чего человек становится послушным, им легко управлять, он на все соглашается.

По закону я имею право вернуть товар сомнительного качест­ва, ведь он оказался китайского произ­водства, а не австралийского, как утверждал представитель компании на презентации. Вот только как это сделать, если продавцы играют в молчанку?

Настойчивость Авазхана Боранбаева дала результат. Во всяком случае, на связь с ним после всех заявлений вышел представитель компании и банка, пообещав расторгнуть договор займа при условии, что мужчина почтой отправит в Алматы все «подарки», полученные во время презентации. Его коллега, оформивший кредит в другом банке, пока таких обещаний не дождался.

В департамент торговли и защиты прав потребителей Шымкента обратился еще один горожанин, посчитавший себя обманутым в ходе той самой злополучной презентации. Специалисты ведомства не исключают: еще не все люди осознали, что их попросту одурачили. Когда придет время вносить первый платеж, число «прозревших» может вырасти.

Примерно так уже было три года назад, когда такая же компания-гастролер сняла в разных районах города в аренду помещения, открыв сеть медицинских клиник и пообещав качественную диагностику и лечение. Желающих исцелиться оказались сотни. Люди оформляли кредиты, чтобы пройти полный курс лечения, заплатив в общей сложности порядка 125 млн тенге.

Но вскоре клиники закрылись, а обманутые пациенты вынуждены были рассчитываться с банком, так и не пройдя обещанный курс лечения.

Организатора и трех директоров «клиник» тогда заподозрили в мошенничестве и объявили в розыск. После девяти месяцев судебных разбирательств им вынесли приговор. Гражданина России Алексея Гончарова приговорили в итоге к 10 годам лишения свободы, его компаньоны, заведовавшие «клиниками», получили сроки от пяти до 6,5 лет в колонии средней безопасности. Суд обязал их вернуть всем пострадавшим, а это 668 человек, часть средств, потраченных на лечение.

Казалось бы, после такого шума город навсегда запомнит эту историю, и никто больше не попадется на уловки мошенников. Ан нет!

Юрист-консультант Шымкентской городской палаты юридичес­ких консультантов Айжан Сейдалиева называет таких граждан жертвами маркетинга и считает, что причина лежит на поверхности: наши люди падки на всякие розыгрыши, бесплатные акции, скидки и подарки.

Я попросила Айжан составить рекомендации для потребителей, которые помогут даже самым доверчивым обойти ловко расставленные сети и не купить втридорога абсолютно ненужную вещь.

Юрист советует при звонках с неизвестных номеров непременно спрашивать, кто это и откуда у него ваш номер телефона. На приглашение на бесплатный сеанс массажа, косметических процедур, обследование или презентацию уникальных товаров с розыгрышами призов не соглашаться, либо, прежде чем отправиться по указанному адресу, посоветоваться с родными и непременно поставить их в известность о своем намерении посетить какое-то мероприятие.

И ни в коем случае не брать с собой удостоверение личности. Без него оформить кредит наверняка сразу не получится...

Перед началом презентации следует попросить ознакомиться с паспортными данными организаторов. И в случае если они отказываются показать свои документы, насторожиться и уйти от греха подальше. Ну и ни в коем случае нельзя на презентации давать номера своего телефона организаторам.

Не стоит в ходе презентации также выключать свой телефон. На все предложения, поступающие от организаторов, нужно отвечать, что намерены обсудить вопрос с родными. Как правило, это сбавляет их пыл, и человека оставляют в покое.

Айжан Сейдалиева настоятельно советует ни в коем случае на презентации или перед ней не употреблять предлагаемые напитки и угощения, напоминая, что бесплатным сыр бывает только в мышеловке.

Родным пожилых людей она рекомендует покупать обычный кнопочный телефон, не позволяющий выходить в Интернет и загружать мобильные приложения банков.

– Обратите внимание, что в данном случае пригласили людей в возрасте, – говорит Айжан Сейдалиева. – Это точный психологический расчет, ведь такие люди рады общению и вниманию к себе, которого им зачастую не хватает. К тому же они верят рекламе, безоговорочно считая, что если товар рекламируют по телевидению или в газете, то он качественный.

Ситуация усугубляется и тем, что возрастная категория 50 плюс хуже владеет современными терминами и ей проще внушить необходимость покупки, особенно если при этом даются заверения, что приобретение будет полезно для здоровья.

Если все-таки человек в силу каких-то обстоятельств купил ненужный ему товар, то Айжан Сейдалиева советует незамедлительно обратиться в департамент по защите прав потребителей по месту жительства. Следует помнить, что срок возврата составляет 14 дней со дня приобретения, то есть времени на раздумья особо нет.

Родные обманутых потребителей могут обратиться онлайн в мобильном приложении Telegram по адресу @kzpp_bot или в мобильном приложении egov mobile⁄e-tutynushy.kz.

В случае положительного решения вопроса по возврату денежных средств департаментом потребитель также может подать в суд иск о возмещении морального вреда, как это предус­мотрено Законом РК «О защите прав потребителей».

У покупателей также есть возможность обратиться в общественные объединения по защите прав потребителей для подачи в суд иска. При этом потребитель будет освобожден от уплаты гос­пошлины в суд, а если он относится к категориям социально уязвимых слоев населения, то имеет право и на бесплатное досудебное и судебное сопровож­дение на основе государственного заказа.

– Если человек оформил кредит, то необходимо подать иск в суд, – советует Айжан Сейдалиева. – В исковых требованиях следует указать просьбу признать договор на приобретение товара недействительным, взыскать стоимость товара, понудить выплатить всю сумму кредита, взыскать моральный вред, причиненный потребителю.