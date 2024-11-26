Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения

Еще одной новеллой закона хочу назвать совершенствование порядка формирования и ведения очередности нуждающихся в жилище. В соответствии с новым механизмом текущая единая республиканская электронная база очередников, состоящая из более 640 тыс. человек, будет передана АО «Отбасы банк» от местных исполнительных органов. Одновременно в полномочия банка войдет функция формирования новой единой электронной базы «Центр обеспечения жильем», включающей сведения о нуждающихся в жилище независимо от принадлежности к той или иной категории. И при распределении жилья «Отбасы банком» будут учитываться срок постановки на учет и уровень дохода нуждающегося. Такой подход, на наш взгляд, представляется справедливым и позволяющим исключить многолетнее ожидание своей очереди на жилье.

Важным аспектом является более прозрачное и эффективное ведение очередности. Списки состоящих на учете в единой республиканской электронной базе или электронной базе «Центр обеспечения жилищем» должны ежемесячно публиковаться на интернет-ресурсе жилищного строительного сберегательного банка. При этом «Отбасы банк» будет вести учет и распределение жилья среди нуждающихся по принципу «одного окна».

Мониторинг списков граждан Респуб­лики Казахстан, кандасов, сос­тоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе или электронной базе «Центр обеспечения жилищем», будет осуществляться на двух уровнях: первый – на республиканском уровне уполномоченным государственным органом в лице Министерства промышленности и строительства; второй – на региональном, соответствующими местными исполнительными органами. Наряду с этим законом предусматривается реализация «Отбасы банком» таких мер государственной поддержки, как субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, и предоставление льготных ипотечных жилищных займов через систему жилищных строительных сбережений.

Одним из ключевых положений нового закона являются порядок формирования очереди на жилье и соблюдение прав граждан, стоящих в списке. Согласно ранее действовавшему Закону «О жилищных отношениях», перво­очередное право на получение жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, имели ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери и многодетные семьи. По новому закону в этот перечень включены также лица с инвалидностью первой и второй групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью.

Отдельно хотела бы остановиться на поправках, из-за которых Закон был направлен в Мажилис на доработку. Категории, которые я назвала ранее, имели первоочередное право на жилище, а также составляли перечень категорий с преимущественным правом. Преимущественным правом также наделялись и ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств и вдовы (вдовцы). То есть в поступившем в Сенат на рассмотрение законе предусматривалось два права – первоочередное и преимущест­венное для определенных категорий социально уязвимых слоев населения. И для исключения различного или даже ошибочного толкования норм, а также неущемления прав некоторых категорий СУСН сенаторы внесли поправку. Мы предложили категории с преимущественным правом объединить с первоочередным правом. Так все указанные категории СУСН будут иметь первоочередное право.

Еще одним актуальным вопросом в государственной политике в сфере жилья является аварийное жилище. По информации Министерства промышленности и строительства, в настоящее время 3 781 единица признана аварийной. В соответствии с жилищным законодательством местные исполнительные органы обязаны после признания жилища аварийным предоставить взамен другое, так как проживание в таком жилище представляет риск для жизни. Однако в связи с ограниченнос­тью средств местного бюджета имеют место случаи, когда люди продолжают жить в аварийном жилище, подвергая себя опасности просто потому, что им больше негде жить.

Согласно поступившей на рассмотрение Сената редакции закона, граж­дане, единственное жилище которых признано аварийным, должны были передать имеющееся на праве собственности аварийное жилище в коммунальную собственность. Такая норма вызывала у нас серьезные опасения, так как она обязывала граждан передавать аварийное жилье в коммунальную собственность, не гарантируя при этом получение нового жилья из коммунального фонда. В этой связи сенаторами предложена поправка, согласно которой, если единственное жилище признано аварийным, оно должно передаваться на баланс акимата только при получении из коммунального жилищного фонда другого жилища.

В редакции поступившего на рассмотрение Сената закона расширена компетенция акиматов районов городов областного значения и Алматы. Так, при наличии средств местного бюджета они наряду с финансированием текущего и капитального ремонта фасадов также смогут осуществлять реконструкцию и ремонт не только фасадов, но и наружных стен.

Однако для жителей Астаны законом предусматривалась норма по реконструкции или капитальному ремонту кроме фасадной части много­квартирных жилых домов также и наружных стен с условием возвратности жителями столицы акимату затраченных средств. Мы не могли оставить подобную норму, так как такие работы являются очень дорогостоящими, и для жителей Астаны стали бы большой финансовой нагрузкой. Казахстан является унитарным государством, и права граждан должны быть равными независимо от места их проживания. Поэтому мы предложили, чтобы реконструкция или капитальный ремонт наружных стен в Астане проводились за счет средств акимата, а не жителей столицы. Таким образом мы привели в единообразие нормы для всех городов Казахстана.

Согласно новому закону, граждане Республики Казахстан, кандасы признаются нуждающимися в жилище в установленных случаях. А именно если: не имеют жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан в течение последних пяти лет при постановке на учет; не имеют жилища в данном населенном пункте при постановке на учет и на момент предоставления жилища из жилищного фонда; а также если их единственное жилище признано аварийным.

При этом исключаются условия признания нуждающимися, если: жилище не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям; в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей; в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний. Эти лица не будут признаваться нуждающимися, так как у них уже имеется жилище на праве собственности. Однако в целях неухудшения их положения сенаторы предложили сохранить очередность стоящих по указанным основаниям в единой республиканской базе очередников. Это даст возможность всем нуждающимся, стоявшим в очереди до принятия нового закона, получить жилище из государственного жилищного фонда.

Мы ожидаем, что принятый закон обеспечит эффективную реализацию мер государственной поддержки в сфере жилищной политики, в том чис­ле повышение доступности для всех нуждающихся казахстанцев.