Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
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Ляззат Рысбекова, депутат Сената Парламента Республики Казахстан
22 ноября Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики». Целью этого закона является дальнейшее совершенствование законодательства в жилищной сфере. Так, был принят ряд поправок, дающих право приватизации арендного жилища, полученного из государственного жилищного фонда. В соответствии с ранее действовавшим Законом «О жилищных отношениях» арендное жилье предоставлялось без права выкупа. Новый закон позволит гражданам, которые жили в арендном жилье, стать полноправными собственниками своих домов или квартир после их приватизации.