Жилой дом горел в Семее

В Семее в десятиквартирном доме ночью произошло возгорание крыши, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
"8 ноября в 04:37 на пульт "101" Семея поступило сообщение о пожаре в десятиквартирном одноэтажном жилом доме барачного типа по улице Карьерная. Произошло возгорание крыши на площади 330 квадратных метрах. Принятыми мерами пожарных эвакуировано 15 человек, в том числе 3 детей", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пожар локализован в 05:58 и ликвидирован в 07:05. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара
устанавливается. К тушению пожара были привлечены 24 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС ВКО.