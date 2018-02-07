Общество
Жильцы многоэтажки напуганы странными метками на своих дверях в Астане
В Астане жильцы одного из жилых домов начали опасаться за сохранность своих квартир. С прошлой недели люди обнаруживают явные метки на дверных замках. Жители боятся, что таким образом воры-домушники могли помечать свои цели, передает 31 канал.  

"Жители начали писать, что у них появились метки в сердцевинах замков, царапины, метки ручками на дверных проемах. Люди разные версии излагают. Одни говорят, что возможно, это воры метки ставили, кто-то говорит, может, дети баловались, некоторые говорят, что надо на всех этажах камеры устанавливать", – говорит менеджер ЖК "Арнау-4" Дана Кабдулдина.

Мятые замки, каракули ручкой, пометки около замочных скважин. Шалости детей или все же тайный знак домушников? Жильцы всерьез обеспокоились за сохранность своих квартир и уже начали менять замки. Стоит отметить, что такие факты замечены уже в нескольких домах Астаны. Специалисты подтверждают, что, возможно, пометки были сделаны для того, чтобы понять, как часто хозяева появляются дома. Вызов в домофон и молчание в ответ также может служить сигналом для взломщиков.

"В случае обнаружения таких меток нужно предпринять действия по обеспечению безопасности своей квартиры. Возможно, заменить замок, и желательно иметь замки нескольких конфигураций. Допустим, чтобы одни были плана французского замка, другие плоские – их будет тяжело подобрать", – отмечает технический директор охранного агентства Тимур Бжиков.

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