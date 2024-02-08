Жить надо по средствам

У нас есть большая проблема, и Глава государства ее озвучил: мы живем при дефицитном бюджете. Причем этот дефицит хронический, и что самое плохое – у нас даже нет примерного плана, как выйти на профицит.

Ни в одной программе развития, ни в одной стратегии у нас в принципе не ставится цели выйти на профицитный бюджет. Мы даже не смотрим в эту сторону.

Простой пример: если семья живет не по средствам, то есть тратит больше, чем зарабатывает, занимает, берет кредиты, достает деньги из «заначки», мы понимаем: так жить не очень правильно. Но наша страна и есть такая «семья». Государство живет не по средствам – мы тратим больше, чем зарабатываем, берем из своей «заначки» (тот же Нацфонд), которую когда-то отложили, часть занимаем в кредит.

Поэтому движение к профицитному бюджету, а как раз это и имеет ввиду Президент, когда говорит о необходимости повышения эффективности бюджетной и налоговой политики, – позитивный тренд.

Почему это важно? Давайте будем честны: 58% бюджета – это разные доходы от нефти либо напрямую экспортно-таможенная пошлина, налоги нефтедобывающих компаний... Мы зависимы от нефти.

Как считают в JP Morgan, сейчас идет последний суперцикл сырья, когда цены на него растут, но с каж­дым годом оно будет необходимо все меньше и становиться все дешевле. Мы сами видим тенденцию, что мир постепенно переходит и на другие источники энергии, и скоро такого количества нефти, как сейчас, мы продавать не сможем.

Мы должны к этому времени диверсифицировать свою экономику для того, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Если будем продолжать жить на такую же широкую ногу, как сейчас, тратя больше, чем зарабатываем, не вкладывая в реальную диверсификацию, все окажется достаточно плохо.

Налоговый кодекс, как четко сказал Президент, – это баланс и компромисс. Мы здесь не уникальны. Во всем мире бизнес и люди не хотят платить налоги, это нормально. И если дать слово только бизнесу, он скажет, что ему нужна нулевая ставка НДС, нулевой социальный налог и, желательно, добровольные отчисления в пенсионный фонд. И это норма. Ни в США, ни в Сингапуре, ни в ОАЭ никто не любит платить налоги.

С другой стороны есть государство, которое должно строить новые дороги, больницы, защищать социально уязвимые слои населения, и на все это, конечно, нужны деньги. То есть налоги. Поэтому Налоговый кодекс – это всегда баланс между интересами людей, бизнеса, государства.

Учитывая, что у нас налоги не обеспечивают стопроцентное покрытие трат бюджета, Правительство логически подходило к их повышению. Я был в принципе с этим согласен, думаю, что и сейчас будет рассмат­риваться повышение.

Рискую вызвать гнев некоторых граждан, но в Казахстане действительно низкие налоги. Среди постсоветских стран – одни из самых низких. У наших соседей НДС 16–18%, в Европе – больше 20%. Поэтому налоги надо повышать. Но делать это, конечно, сбалансированно.

Я сторонник того, что за повышение нужно давать какие-то «плюшки». Мы должны бизнесу дать что-то за то, что с него возьмем больше. Например, это может быть упрощение налогообложения, снижение числа проверок и давления. То есть всегда должен быть баланс. В противном случае мы получим социальное напряжение, ибо бизнес – это огромная масса занятых в нем людей.

Поэтому документы такой важности обязательно нужно обсуждать со всеми сторонами. Причем максимально широко. Нужно больше встреч, дискуссий. Разработчики должны услышать и собрать как можно больше мнений тех, кто реально работает с каждым видом налога и сбора, и понять, как можно их повысить, при этом дав что-то взамен.

Также Глава государства завил, что будут активизированы усилия по возврату незаконно выведенных активов. При этом поступающие средства будут направляться на реализацию важных для страны проектов. До этого было поручение тратить эти средства на постройку школ. Считаю, не стоит менять это направление, но нужно расширять список социальных объектов.

Это важно и правильно, но, чтобы не отпугнуть инвесторов, нужно четко объяснять, что мы делаем. Во всем мире относятся нормально к тому, что государство с точки зрения закона и права защищает свои интересы. Главное – оно показывает и доказывает прозрачно, открыто и честно, что вот эти активы добыты преступным путем, и мы имеем все права их изъять в пользу страны и народа.

Далеко не в первый раз Президент говорит о важности либерализации экономики. Но, к сожалению, данный процесс продвигается медленнее, чем хотелось бы. Доля государства все еще высока, и я надеюсь, все то, о чем Касым-Жомарт Токаев сказал на заседании Правительства, ускорит темпы перехода на рыночные рельсы, позволит снизить долю государства. Потому что давно понятно: успешная экономика – это рыночная экономика, и мы должны к ней прийти.

В рыночной экономике все открыты всем. Если посредник существует, значит, он привносит что-то полезное. У нас, к сожалению, из-за излишней монополизации государства посредники часто бесполезные. Переход к рыночной экономике выя­вит все эти схемы бесполезного посредничества, и мы очистим от них свою экономику.