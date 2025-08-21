Жить по Абаю

Беседовал Илья Пащенко

О значении творчества великого поэта и мыслителя в современном мире мы беседуем с лауреатом Международной литературной премии «Алаш» поэтом и журналистом Нурланом Калка.

– Нурлан Нурахметулы, разговор о творчестве классиков – это ведь всегда разговор о нас самих, о наших стремле­ниях и надеждах, о том, какие пути мы выбираем в жизни и какие цели ставим перед собой. Произведения Абая дают каждому человеку бесценные уроки самопознания и становятся неотъемлемой частью его души. Расскажите, как состоялось первое знакомство с ними и чем дороги они Вам сегодня?

– Масштаб творческого дарования Абая огромен. Мы знаем и чтим его как гениального поэта, оригинального философа, талантливейшего композитора, мудрого бия и просветителя. Наи­более дорог мне Абай-мыс­литель. Его «Слова назидания», на мой взгляд, находятся в одном ряду с величайшими памятниками философской мысли, которые когда-либо были созданы человечеством. В трудный час мы обращаемся к ним за советом, ищем ответы на острые вопросы современности, обогащаем свое сознание мудростью веков.

Стихи Абая я помню с детства. Однако величие и драматизм его судьбы полностью открылись мне только тогда, когда я прочитал в седьмом классе роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Меня поразило то, как точно писателю удалось показать психологическое развитие и становление творческого характера главного героя. Чтобы показать, как степной мальчишка становится великим поэтом и мыслителем общечеловеческого, мирового масштаба, нужно обладать по­истине эпическим талантом. Ведь судьба Абая – это олицетворение исторического пути всего казахского народа.

Многие абаевские строки стали моим жизненным кредо. Например, в стихотворении «Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап...» поэт призывает своих читателей верить не похвалам льстецов, а собственным знаниям, труду и совести. Этой заповедью я стараюсь руководствоваться в повседневной жизни, в оценке человеческих качеств и поступков. Слова «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» – это крае­угольный камень взаимоотношений в современном обществе. Не внешние или социальные различия, а духовная схожесть людей всех национальностей и вероисповеданий лежит в основе гармоничного сосуществования. Называя своих знакомых братьями, я всегда вкладываю в это слово тот смысл, который придавал ему Абай. Может быть, сегодня еще не все готовы это принять, однако я уверен, что в будущем «брат» как обращение к ближнему станет повсеместным.

В целом же свое отношение к творчеству Абая я постарался выразить в стихотворении «Абайға жүгiну». Произведения великого поэта и мыслителя подобны чудесному эликсиру для исцеления души, и об этом мне хотелось рассказать своим читателям.

– При этом хотелось бы отметить, что произведения Абая никогда не устаревают. Обращаясь к его стихам или философской прозе, мы улавливаем настолько удивительное созвучие нашему времени, что кажется, будто написаны они были не сто с лишним лет назад, а буквально на днях. Какие же черты творчества Абая, на Ваш взгляд, позволяют ему оставаться всегда современным?

– Глубина проникновения в самую гущу народной жизни, неудержимый полет мысли и общечеловеческий характер художественного гения Абая привлекают к его произведениям все новых читателей. Что в XIX, что в XX веке творчество поэта будило и тревожило человеческую мысль, направляя ее к высотам познания. И сегодня значение литературного наследия Абая для мировой культуры нисколько не уменьшилось.

Порой говорят, будто бы в стихах и «Словах назидания» он был излишне строг и критичен по отношению к реалиям своего времени. Я же всегда считал иначе. Критический тон произведений Абая и его неприятие многих аспектов общественной и духовной жизни тех лет нельзя рассматривать как нечто самодовлеющее. Жесткость принципиальной позиции была одним из проявлений горячей любви Абая к своему народу, который он хотел видеть счастливым и свободным как политически, так и духовно.

Абай всегда оставался последовательным гуманистом, и сегодняшнему читателю это особенно важно. Наш современник имеет все, он обеспечен лучшими достижениями научно-технического прогресса, но вот душа его, увы, все раньше и раньше погружается в глубокий сон, где может пребывать вплоть до самой кончины. Такой человек теряет связь с окружающим миром и заботится только о том, как бы обеспечить, хотя бы и ценой сделки с совестью, свое существование. Абай же говорит: «Достойный трудится для человечества». Читая его произведения, мы начинаем по-новому оценивать жизнь вокруг нас, учимся отделять вечное от временного, проникаемся высоким смыслом его бессмертных строк. И самое главное – открываем в себе человека.

– Значительный пласт творческого наследия Абая – это произведения назидательного характера. Должны ли их традиции продолжаться в современной литературе и насколько это важно для раскрытия ее воспитательного потенциала?

– В первую очередь писателю всегда нужно помнить о том, к кому он обращается в своих произведениях. Развитие дидактической поэзии было продиктовано объективными условиями и отражало особенности конкретного этапа интеллектуально-духовной эволюции общества. Абай звал свой народ к знаниям, однако назидательность, на мой взгляд, была для него лишь формой достижения цели, а не самой целью.

Сегодня взаимоотношения писателя со своими читателями вышли на принципиально иной уровень. Естественно, что наивное копирование образцов дидактической литературы в современных реалиях ни к чему путному бы не привело. Я уже давно пишу для детей и поэтому прекрасно знаю, как много значит образность и красочность художественного слова. Ведь дети – самые строгие судьи, они тонко чувствуют любую фальшь и могут сразу понять, чего на деле стоят произведения того или иного писателя.

Настоящая литература не может не быть воспитательной. Но и превращаться в практическое пособие с готовыми решениями она тоже не должна. Современным писателям следует не подражать Абаю, а учиться у него прозорливости, мастерству слова и умению тонко чувствовать нравы, устои и смыслы своего времени. Только так они смогут создать произведения, которые внесут вклад в дело формирования читающей нации и тем самым поспособствуют воплощению одной из важнейших социально-культурных инициатив нашего Президента.

– Завершая, хотелось бы узнать главное: почему всем нам сегодня нужно читать и перечитывать произведения Абая?

– Потому что только так мы придем к осознанию необходимости жить по Абаю. А это значит – жить в согласии с собственной совестью, жить с любовью к окружающему миру и ко всем, кто его населяет, жить в вечном стремлении к идеалу, словом, жить так, как это должен делать настоящий, совершенный человек – толық адам.

 

