Житель Астаны готовился совершить теракт в посольстве и госоргане

Происшествия
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Стали известны подробности по делу жителя Астаны, осужденного на 15 лет лишения свободы за пропаганду насильственного захвата власти и приготовление к террористическому акту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт суда города.

Фото: astana.sud.kz

Ранее о громком приговоре рассказали в Комитете национальной безопасности страны.

Как уточнили в суде, обвинительный приговор Ш. вынесли 28 октября 2022 года.

Так, Ш. изучал и слушал религиозные лекции проповедников, чья деятельность запрещена на территории Казахстана.

«Ш., нарушая принятую присягу сотрудника органов внутренних дел, задался преступным умыслом, направленным на совершение насильственного захвата власти и изменение конституционного строя страны, стал искать единомышленников для собрания протестной массы людей, пропагандировал свои радикальные террористические идеи, призывая свидетелей участвовать в незаконном митинге 17 мая 2022 года в Астане, после чего совершить террористический акт в здании посольства иностранного государства и в здании государственного органа, спровоцировать массовые беспорядки, насильственным путем захватить власть в стране и установить шариат», – раскрыли подробности в суде.

Суд признал Ш. виновным в пропаганде насильственного захвата власти, насильственного удержания власти в нарушение Конституции, подрыва безопасности государства и насильственного изменения конституционного строя РК, в пропаганде терроризма, вербовке и подготовке лиц для организации террористической деятельности, а также в приготовлении к акту терроризма.

Подсудимый вину не признал, однако не отрицал приверженность к радикальным идеям и просил оправдать его.

Обстоятельств, смягчающих вину и наказание Ш., не установлено, меж тем отягчающими обстоятельствами суд признал нарушение принятой им присяги.

Теперь ближайшие 15 лет астанчанин проведет в тюрьме.

К слову, осужденный и его адвокат обжаловали приговор суда. Но апелляционная инстанция 13 декабря текущего года оставила его без изменений.

Приговор вступил в законную силу.

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