Житель Сырдарьинского района Кызылординской области Яхия Тасыров, несмотря на то, что возраст у него – за сто лет, – один из самых активных местных ветеранов

Яхия Тасыров прекрасно понимает, как важно для нынешнего поколения казахстанцев иметь наставников – творцов Победы, людей, делавших историю. Несмотря на возраст, он принимает предложения участвовать в молодежных мероприятиях, чтобы дать советы юношам и девушкам, подискутировать. Его мнение всегда интересно, а слова мудры, он очень честный и прямой человек. Когда была эпидемия коронавируса, аксакал выступал в прессе, рекомендуя землякам соблюдать режим, делать прививки, беречь друг друга.

Сейчас он говорит с жителями района о необходимости созидать, трудиться, беречь мир и согласие.

– К хорошему человеку все приходит через труд, – рассуждает аксакал. – А уж про то, что согласие и дружба – великие ценности, наверное, знает каждый. Вот каждый и должен делать свой вклад в развитие нашего государства, чтобы оно было процветающим и сильным. Дружбою мы и сильны.

А еще это очень скромный человек, который не любит пышных тоев и пустых слов, чинопочитания и хвалебных од. Он и про свои подвиги рассказывает редко, хотя в действительности – настоящий герой!

На войну Яхия Тасыров попал зимой 1941 года. Вмес­те с соратниками защищал подступы к Сталинграду. За один из кровопролитнейших боев под Сталинградом Яхию Тасырова наградили орденом Красной Звезды и присвоили звание сержанта. Позже он участвовал во многих сражениях, выполнял важные поручения, решал трудные боевые задачи. Был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

Мечтал, как и многие, дойти до Берлина и праздновать там Победу. Но в 1945 году Яхия был серьезно ранен в ногу. И о полной капитуляции Германии узнал уже в Москве, где лечился в гос­питале.

Осенью 1945-го Яхия Тасыров вернулся в свой поселок Теренозек. До пенсии работал на разных предприятиях, вырастил четверых детей, имеет внуков, правнуков, огромное количество друзей и знакомых. И каждого готов согреть заботой, каждому уделить внимание.

– Все под Богом ходим, – говорит дедушка Тасыров. – И жить надо праведно, проводя дни в работе и заботе о близких, о родной земле. Это мое главное слово, первейшее назидание нынешним казахстанцам. Живите в ладу с собой, тогда и в ладу с людьми будете!