Житель Сырдарьинского района Кызылординской области Яхия Тасыров, несмотря на то, что возраст у него – за сто лет, – один из самых активных местных ветеранов
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Наталья Денисова
У аксакала безапелляционный авторитет в райцентре Теренозек, где он живет. Считается, что если Яхия-коке благословил кого-то на дело, то все обязательно получится. Ведь дедушка Яхия всю Великую Отечественную войну прошел, ранен был, выжил и в мирное время сделал еще много доброго людям. Его благословение буквально – свято.