Житель Сырдарьинского района Кызылординской области Яхия Тасыров, несмотря на то, что возраст у него – за сто лет, – один из самых активных местных ветеранов

Общество
153
Наталья Денисова

У аксакала безапелляционный авторитет в райцентре Теренозек, где он живет. Считается, что если Яхия-коке благословил кого-то на дело, то все обязательно получится. Ведь дедушка Яхия всю Великую Отечественную войну прошел, ранен был, выжил и в мирное время сделал еще много доброго людям. Его благословение буквально – свято.

фото автора

Яхия Тасыров прекрасно понимает, как важно для нынешнего поколения казахстанцев иметь наставников – творцов Победы, людей, делавших историю. Несмотря на возраст, он принимает предложения участвовать в молодежных мероприятиях, чтобы дать советы юношам и девушкам, подискутировать. Его мнение всегда интересно, а слова мудры, он очень честный и прямой человек. Когда была эпидемия коронавируса, аксакал выступал в прессе, рекомендуя землякам соблюдать режим, делать прививки, беречь друг друга.

Сейчас он говорит с жителями района о необходимости созидать, трудиться, беречь мир и согласие.

– К хорошему человеку все приходит через труд, – рассуждает аксакал. – А уж про то, что согласие и дружба – великие ценности, наверное, знает каждый. Вот каждый и должен делать свой вклад в развитие нашего государства, чтобы оно было процветающим и сильным. Дружбою мы и сильны.

А еще это очень скромный человек, который не любит пышных тоев и пустых слов, чинопочитания и хвалебных од. Он и про свои подвиги рассказывает редко, хотя в действительности – настоящий герой!

На войну Яхия Тасыров попал зимой 1941 года. Вмес­те с соратниками защищал подступы к Сталинграду. За один из кровопролитнейших боев под Сталинградом Яхию Тасырова наградили орденом Красной Звезды и присвоили звание сержанта. Позже он участвовал во многих сражениях, выполнял важные поручения, решал трудные боевые задачи. Был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

Мечтал, как и многие, дойти до Берлина и праздновать там Победу. Но в 1945 году Яхия был серьезно ранен в ногу. И о полной капитуляции Германии узнал уже в Москве, где лечился в гос­питале.

Осенью 1945-го Яхия Тасыров вернулся в свой поселок Теренозек. До пенсии работал на разных предприятиях, вырастил четверых детей, имеет внуков, правнуков, огромное количество друзей и знакомых. И каждого готов согреть заботой, каждому уделить внимание.

– Все под Богом ходим, – говорит дедушка Тасыров. – И жить надо праведно, проводя дни в работе и заботе о близких, о родной земле. Это мое главное слово, первейшее назидание нынешним казахстанцам. Живите в ладу с собой, тогда и в ладу с людьми будете!

#память #награды #ветераны #ВОВ #фронтовики

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Уникальный костяной гарпун был найден в ходе раскопок поселения Ботай на территории Северо-Казахстанской области
Девять домов сгорели, сорок человек эвакуировали – таков итог воскресного пожара в Петропавловске
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
Житель Сырдарьинского района Кызылординской области Яхия Тасыров, несмотря на то, что возраст у него – за сто лет, – один из самых активных местных ветеранов
На пути к Солнцу
«Кызылжар» теряет очки
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
Два в одном
Охраняя морские рубежи
С любовью к каждой ноте
Указ Президента Республики Казахстан
Сквозь огонь войны к мирной жизни
По завету командира
Указ Президента Республики Казахстан
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
Ученый, интеллигент, гражданин
Сталинградские соколы в кустанайском небе
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
"Похищение человека" в одном из дворов Экибастуза напугало горожан
Единовременную социальную помощь в размере 360 МРП в Шымкенте получат три участника Великой Отечественной войны
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Рыба массово погибла в озере Жартас Карагандинской области
Бизнесмены Казахстана и Таджикистана заключили экспортные контракты на $1,8 млрд
Заявка на рекорд: 500 км пробежит армейский спортсмен
Мойщик окон сорвался с 7-го этажа в Астане
США отменят требование о вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну
2 энергоблока аварийно отключились на МАЭКе
Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае

Читайте также

Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и И…
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была слов…
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рожд…
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]