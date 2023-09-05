ДЧС обратился к жителям и гостям Астаны

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С 5 по 7 сентября в столице пройдет республиканская штабная тренировка «Қорғау - 2023», во время которой прозвучат электросирены и другие сигналы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Астаны.

Сообщается, что в рамках тренировки предварительно в 09:00 час. 6 сентября будет проведена проверка системы оповещения города с запуском электросирен, сирено-речевых устройств и перехвата теле-радиовещания.

В департаменте напомнили, что электросирены или другие сигнальные средства обозначают подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и т.д.) для получения информации и инструкции о действиях в сложившейся обстановке. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны просит сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам», – говорится в распространенной информации.