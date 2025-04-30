В СКО круглосуточно охраняют имущество жителей, покинувших дома во время паводка

Паводки
116
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Село Тепличное на окраине Петропавловска стало одной из «горячих точек» весеннего паводка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП СКО

Здесь дежурят 50 полицейских в две смены, работают автопатрули, наготове автобусы и вахтовый фургон для экстренной эвакуации. В условиях повышенной угрозы сотрудники правоохранительных органов не только обеспечивают общественный порядок и безопасность движения, когда работает тяжёлая техника, но и круглосуточно охраняют имущество жителей, временно покинувших свои дома.

За каждой улицей закреплены опытные сотрудники полиции, они поддерживают круглосуточную связь с жителями через чаты в мессенджерах. Людям разъясняют, как действовать в случае экстренного выезда. Благодаря такой системной работе ситуация в Тепличном остаётся стабильной.

Кроме того, сотрудники миграционной службы совместно с активистами таджикского этнокультурного центра навестили многодетную семью. Дети получили в подарок спортивную одежду, обувь и набор фруктов. Это стало возможным благодаря инициативе руководителя Северо-Казахстанского филиала республиканского общественного объединения «Республиканский таджикский этнокультурный центр» Убайдулло Раджабова.

– Мы считаем своим долгом участвовать в жизни общества, особенно когда речь идёт о помощи детям, — отметил Убайдулло Раджабов. — Единство народов Казахстана проявляется не только в праздниках, но и в делах, в умении поддержать друг друга в трудную минуту.

Микрорайон Заречный в Петропавловске оказался временно отрезан от «большой земли», но помощь жителям поступает по воде. Здесь полицейские на моторной лодке эвакуировали пожилую женщину, которой понадобилась медицинская помощь. Пострадавшая была передана бригаде скорой помощи.

В Заречном несут службу 30 сотрудников полиции, задействованы две моторные лодки и патрульные автомобили. На подступах к затопленной зоне дополнительно дежурят ещё 40 полицейских. По официальным данным, угрозы для жизни и здоровья жителей нет.

#паводки #СКО

Популярное

Все
Выставка автозапчастей и аксессуаров прошла в Астане
Книголюбы, объединяйтесь!
Ветер, ветер! Ты могуч...
Посевы свеклы сократятся
Нерушимая связь поколений
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Важно знать эти славные страницы
Найдут покой в родной земле
Фундамент из... ружей
Чем больше информации, тем точнее геологический прогноз
Корабли пустыни и нефть
Рассыпающаяся древность или новодел?
Вспомнили подвиг земляка
Под одним шаныраком
«Глаз сердца» увидел мир
Перерабатывай или утонешь!
Из «красной» зоны – в «желтую»
В городе появились нелегальные детсады
Сапаргали Бегалин глазами школьников
Это наш общий дом
Начато возведение крупного металлургического завода
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Загадочная кукла с казахской душой: как артисты «Астана Опера» очаровали Санкт-Петербург
Есть о чем и есть кому снимать
Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах
QR-код на входе для учителей вводят в школах Талдыкоргана
МВД внедряет на дорогах метод сужения
В Приаралье начался сев риса
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

МЧС усиливает меры по предотвращению паводков в Восточном К…
Паводки в СКО: укрепляется защитный вал на реке Есиль
Большая вода: спасатели работают в СКО круглые сутки четвер…
В Павлодарской области готовятся к пику паводков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]