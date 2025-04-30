Село Тепличное на окраине Петропавловска стало одной из «горячих точек» весеннего паводка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП СКО

Здесь дежурят 50 полицейских в две смены, работают автопатрули, наготове автобусы и вахтовый фургон для экстренной эвакуации. В условиях повышенной угрозы сотрудники правоохранительных органов не только обеспечивают общественный порядок и безопасность движения, когда работает тяжёлая техника, но и круглосуточно охраняют имущество жителей, временно покинувших свои дома.

За каждой улицей закреплены опытные сотрудники полиции, они поддерживают круглосуточную связь с жителями через чаты в мессенджерах. Людям разъясняют, как действовать в случае экстренного выезда. Благодаря такой системной работе ситуация в Тепличном остаётся стабильной.

Кроме того, сотрудники миграционной службы совместно с активистами таджикского этнокультурного центра навестили многодетную семью. Дети получили в подарок спортивную одежду, обувь и набор фруктов. Это стало возможным благодаря инициативе руководителя Северо-Казахстанского филиала республиканского общественного объединения «Республиканский таджикский этнокультурный центр» Убайдулло Раджабова.

– Мы считаем своим долгом участвовать в жизни общества, особенно когда речь идёт о помощи детям, — отметил Убайдулло Раджабов. — Единство народов Казахстана проявляется не только в праздниках, но и в делах, в умении поддержать друг друга в трудную минуту.

Микрорайон Заречный в Петропавловске оказался временно отрезан от «большой земли», но помощь жителям поступает по воде. Здесь полицейские на моторной лодке эвакуировали пожилую женщину, которой понадобилась медицинская помощь. Пострадавшая была передана бригаде скорой помощи.

В Заречном несут службу 30 сотрудников полиции, задействованы две моторные лодки и патрульные автомобили. На подступах к затопленной зоне дополнительно дежурят ещё 40 полицейских. По официальным данным, угрозы для жизни и здоровья жителей нет.