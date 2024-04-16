Жителей ВКО предупредили об опасности укусов клещей

С начала апреля к медикам по поводу укусов клещей обратились почти 60 человек.

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Как сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, восток страны является природным очагом клещевого энцефалита.

Практически все обратившиеся получили в качестве профилактики иммуноглобулин. Несмотря на то что пока не вынесено ни одного диагноза грозного заболевания, санитарные врачи призывают население к повышенной осторожности: использованию защитной одежды во время прогулок или работы за городом, применению репеллентов. Как показывает опыт, первые случаи клещевого энцефалита в Восточном Казахстане начинают регистрировать в мае.