"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области

Правительство, Экономика, Технологии
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По словам премьера, сейчас важно принимать необходимые решения, не затягивая административные процедуры.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам исполнения поручений, данных им в рамках рабочей поездки в Алматинскую область 13 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Руководители центральных госорганов и акимата доложили о мерах по развитию Алматинской агломерации, города Конаев, интегрированного города G4 City и региона в целом. Речь шла о строительстве жилья, объектов административного и социального назначения, модернизации автотранспортной, железнодорожной, инженерной и аграрной инфраструктуры, вовлечении земель в сельхозоборот, повышении эффективности индустриальных зон и промышленных объектов, реализации новых инвестиционных проектов.

В частности, было отмечено, что реконструкцию канализационно-очистных сооружений в Конаеве акимат будет проводить посредством механизма ГЧП. Так, после определения частного партнера начнется разработка проектно-сметной документации на строительство КОС.

Кроме того, на совещании были затронуты вопросы организации и проведения в области крупных культурно-спортивных мероприятий с охватом большого числа зрителей как в республике, так и на международном уровне. Одно из них - чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов подчеркнул, что всем задействованным госорганам нужно ответственно подойти к исполнению поручений по становлению города Конаева новым областным центром, развитию города G4 City и всего региона.

«Мы по всем вопросам прошлись. Госорганам необходимо надлежащим образом проработать поставленные задачи. Жители области ждут, что Конаев и регион будут динамично развиваться, поэтому сейчас важно принимать необходимые решения, не затягивая административные процедуры», — сказал премьер-министр.

Как отметил глава Правительства, принимаемые меры должны дать значительный импульс развитию области, что, в свою очередь, позволит повысить качество жизни и благосостояние ее населения.

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