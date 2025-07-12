В области Абай начато досудебное расследование за злостное уклонение от исполнения судебного решения, передает Kazpravda.kz

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Прокуратура Урджарского района выявила факт злостного уклонения от исполнения решения суда о взыскании сумм в доход государства.

Жительница района с целью избежать исполнения решения суда об уплате 61 млн тенге произвела отчуждение своего жилого дома и сельскохозяйственной техники на общую сумму 12,5 млн тенге.

Сделки были оформлены по поддельным судебным актам и без ведома судебных исполнителей.

Полученные средства должник использовал на личные нужды в обход процедуры принудительного взыскания.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по части 3 статьи 430 УК РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.