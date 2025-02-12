Жительница села доказывает, что получила неправильное лечение

За помощью – в «Казправду»

«Я мучилась от боли, задыхалась, неделю лежала в стационаре. И до сих пор не восстановилась», – такой звонок недавно раздался в усть-каменогорском корпункте «Казправды». Моя собеседница – жительница административного центра района Улкен Нарын Любовь Нечаева обратилась в газету как в последнюю инстанцию. До этого она направляла жалобы руководству районного и областного здравоохранения. Рассказывала о серьезных проблемах, которые, по ее словам, появились после лечения в сельском медицинском учреждении. Просила разобраться. Однако полученные ответы, по словам Любови Васильевны, больше напоминали отписки.

...Все произошло минувшей осенью. В октябре Любовь Нечаева обратилась в своем селе Улкен Нарын в районную больницу с жалобами на боль в плече. Док­тор назначил инъекции, в том числе в области лопатки. После третьей процедуры, по словам женщины, ей стало плохо: поя­вились горечь во рту, одышка, сдавило горло. На следующий день добавились отек, боли, усилилось удушье.

Обо всем, что происходило с ней в те дни, женщина подробно рассказала в жалобах в органы здравоохранения и прокуратуру Восточно-Казахстанской области. Она настояла, чтобы ей сделали флюорографию. У лечащего врача снимок не вызвал тревоги, а вот его коллега сообщил: левое легкое повреждено, пневмоторакс, или патологическое скоп­ление воздуха в плевральной полости. Проще говоря, легкое словно сдулось.

Любови Нечаевой в тот же вечер провели дренирование, на следующий день – снова рент­ген, инъекции сильного противоаллергического препарата... Легче ей не стало, нао­борот – сильнее проявилась эмфизема (скоп­ление воздуха в мягких тканях грудной стенки), боль развилась до нестерпимой. Любовь Васильевна настояла на направлении в больницу соседнего Алтая, причем в дорогу отправилась самостоятельно, несмотря на кошмарное самочувствие.

Экстренная диагностика на компьютерном томографе в Алтае подтвердила: у нее пневмоторакс. Сельчанке срочно провели дренирование грудной клетки, причем иначе, чем в Улкен Нарыне. Назначили препараты, процедуры. И только 21 октября, как показал снимок, легкое расправилось.

– Я пережила настоящий ужас и боль, – рассказала Любовь Васильевна. – Врачи знают, что бывает, если легкое не расправляется больше недели. Его могут удалить. У меня легкое не работало неделю, и это случилось после того, как мне сделали укол. У меня одышка, отек, воздуха не хватает, а док­тор в это время говорит: «Все хорошо, так бывает».

Зуд, «хроника», тяжелая атлетика

В декабре Любовь Васильевна обратилась в разные инстанции – решила, по ее словам, поставить руководителей в известность об уровне медпомощи в Улкен Нарыне. «Казправда» также направила свой запрос в областное управление здравоохранения. Если честно, от ответов, которые прислали ведомства, стало и смешно, и грустно.

Например, в областном департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля, расписав на двух листах основания для назначения проверок, заявили: у пациентки диагностированы пневмоторакс, другой пневмоторакс, спонтанный пневмоторакс слева, массивный левосторонний травматический пневмоторакс. Именно в таком порядке и все сразу.

«Разрыв легкого или пневмоторакс может случиться внезапно, например, после интенсивной физической нагрузки, – было написано в ответе, подписанном руководителем департамента Алмагуль Кусатаевой. – Экст­ремальные усилия, такие, как подъем тяжестей или интенсивное натуживание, резкое напряжение мускулатуры грудной клетки могут повышать давление в грудной клетке и повредить легочную ткань. Если существуют предрасположенности, например: хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ), структурные аномалии легких, в том числе кистозные изменения или другие дефекты. Эти факторы могут привести к разрыву плевры и появлению воздуха в плевральной полости... Для предотвращения пневмоторакса важно соблюдать технику безопасности при занятиях спортом, избегать чрезмерных усилий и работать с тренером, особенно если у вас есть пробле­мы с дыхательной системой или ранее диагностированные заболевания легких».

Другими словами, в департаменте, где вроде бы должны контролировать качество лечения, предложили целую историю, когда пациентка сначала идет в больницу, чтобы снять боль в плече, а дальше отправляется, видимо, в тренажерный зал, где при хроническом легочном заболевании занимается без тренера тяжелой атлетикой.

Любопытную бумагу прислало и областное управление здравоо­хранения. В ведомстве Любовь Нечаевой сообщили, что причиной ее первичного обращения в больницу Улкен Нарына были кожный зуд, поражение кожи и в последующем – обращение в связи с болями в плече.

– Не знаю, есть ли в Улкен Нарыне тренажерный зал, – высказала возмущение такими ответами Любовь Васильевна. – Я там не бывала. И точно знаю, что у меня до этого не было проблем с легкими, тем более хронических. И не было кожного зуда и кожных заболеваний.

Подробные пояснения «Казправда» получила от самой районной больницы в Улкен Нарыне. Главный врач Мактагуль Молдожанова подчеркнула, что между первичным и вторичным спонтанным пневмотораксом существуют значительные различия. Первый развивается у лиц, не имеющих клинически диагностированной патологии легких, второй – на фоне широкого круга патологий.

«У пациентки по результатам КТ от 18 октября 2024 года был установлен диагноз, который подтверждает наличие структурных изменений в легких, таких как буллы, – сообщается в письме от главврача. – Это могло привести к спонтанному пневмотораксу, что дает основание рассматривать пневмоторакс как результат прогрессирования хронического заболевания, а не как осложнение медицинской манипуляции».

По словам руководителя больницы, данный случай рассмотрен на еженедельном медицинском заседании. Жалоба пациентки признана необоснованной. В частности, в рамках первоначального обращения 7 октября пациентке был поставлен диагноз и назначена новокаиновая блокада. При повторном обращении 14 октября лечение продолжено. Через два дня, 16 октября, когда пациент­ка обратилась с жалобами на боли в груди и одышку, было своевременно проведено рент­генологическое исследование. Это позволило диагностировать пневмоторакс и провести плевральное дренирование по Бюлау. Это, как значится в официальном ответе главврача, свидетельствует о корректности действий медицинского персонала в условиях ухудшения состояния пациентки.

В то же время в связи с нарушением требований по ведению учетной медицинской документации хирургу больницы вынесено дисциплинарное взыскание.

«Проверкой установлено, что квалификационные требования медицинских работников, принимавших участие в оказании медицинской помощи, соответствуют требованиям подпунк­та 1 пунк­та 4 статьи 27 главы 4 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения и пункта 3 главы 1 приказа Министерства здравоохранения «Об утверждении Правил проведения сертификации специалистов в области здравоохра­нения», – значится в ответе за подписью Мактагуль Молдожановой. – Вынесено дисциплинарное взыскание врачу-хирургу. В нарушение приказа Минздрава «Об утверждении форм учетной документации в области здравоо­хранения», а также инструкции по их заполнению в цифровой медицинской карте MИC «DAMU MED» допущены факты отсутствия и некорректного внесения данных медицинских записей».

Сейчас жительница Улкен Нарына вновь направила жалобы в надзорный орган и Минздрав с просьбой провести повторную проверку. Она до сих пор чувствует себя нездоровой, говорит, что боится теперь делать любые уколы. Любовь Нечаева попросила включить в состав комиссии специалистов из других регионов, чтобы исключить возможную корпоративную солидарность на уровне региона.

Вместе с тем стоит заглянуть в медицинские справочники или на интернет-ресурсы по медицинской тематике. Там несложно найти информацию, что среди причин пневмоторакса могут быть огнестрельные и колотые ранения в область грудной клетки, травмы и осложнение (!) пос­ле пункции, катетера, блокады нерва. Данные сведения открытые, в них нет ничего секретного. «Казправда» надеется, что специалисты тщательно разберутся в случае с пациенткой из восточноказахстанского села и сделают необходимые выводы.