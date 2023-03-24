Жителя Усть-Каменогорска задержали за обман петропавловских таксистов

Молодой человек был задержан в ходе служебной командировки.

Фото: ДП СКО

В полицию Петропавловска обратились трое водителей такси, которые стали жертвами мошенника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Как стало известно, аферист заказывал доставку продуктов якобы в акимат. Он просил приобрести продукты, а заодно "закинуть" ему на баланс около 20 тысяч тенге, обещая полностью рассчитаться при получении товара. Получив деньги, он переставал отвечать на звонки.

Сотрудники специальной следственно-оперативной группы по раскрытию интернет-мошенничества установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Усть-Каменогорска. Он был задержан в ходе служебной командировки.

«Данные факты были зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество», - рассказал начальник отдела криминальной полиции УП Петропавловска, подполковник полиции Дархан Зияфиддин.

Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, добавил он.