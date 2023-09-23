Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье уголовного кодекса «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz .

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19 сентября в управление полиции Актау обратилась местная жительница, по словам которой накануне вечером неизвестный мужчина, находясь на территории 9 микрорайона, избил шваброй кошку до смерти, после чего скрылся с места преступления.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Личность подозреваемого установлена. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – сообщили в полиции.

Соседи подозреваемого в Актау рассказали о других случаях агрессии к животным.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арест на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.