Живопись степи: Нацмузей подготовил каталог к своему юбилею

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

15 июля состоится презентация каталога, выпущенного в рамках выставки «Живопись степи: символы, краски, образы», посвященной 10-летию Национального музея, сообщает Kazpravda.kz

В каталог вошли лучшие шедевры изобразительного искусства из фондов музея. Среди них произведения признанных казахстанских мастеров искусства: Абылхан Кастеев, Аубакир Исмаилов, Урал Тансыкбаев, Салихитдин Айтбаев, Уке Ажиев, Айша Галимбаева, Гульфайрус Исмаилова, Камиль Муллашев, Амандос Аканаев, Ерболат Толепбай, Алпысбай Казгулов, Агимсалы Дузелханова и множество других талантливых художников.

Выставка, посвященная 10-летию Национального музея, представляет самые яркие образы казахского национального изобразительного искусства. Большая часть работ в экспозиции представлена вниманию зрителя впервые.

Стоит отметить, что президент Касым-Жомарт Токаев специально посетил Национальный музей и ознакомился с выставкой произведений отечественного изобразительного искусства. Глава государства проявил интерес к экспозиции и отметил, что выставка является важным событием в культурной жизни страны, раскрывая богатый мир казахской живописи, ее яркость и самобытность. Выставку президенту представила ее куратор, известный искусствовед Ольга Батурина (Art Society).