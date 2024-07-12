Живопись степи: Нацмузей подготовил каталог к своему юбилею

Культура, Изобразительное искусство
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Дана Аменова
Корреспондент

В издании собрана информация о шедеврах казахстанских художников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

15 июля состоится презентация каталога, выпущенного в рамках выставки «Живопись степи: символы, краски, образы», посвященной 10-летию Национального музея, сообщает Kazpravda.kz  

В каталог вошли лучшие шедевры изобразительного искусства из фондов музея. Среди них произведения признанных казахстанских мастеров искусства: Абылхан Кастеев, Аубакир Исмаилов, Урал Тансыкбаев, Салихитдин Айтбаев, Уке Ажиев, Айша Галимбаева, Гульфайрус Исмаилова, Камиль Муллашев, Амандос Аканаев, Ерболат Толепбай, Алпысбай Казгулов, Агимсалы Дузелханова и множество других талантливых художников.

Выставка, посвященная 10-летию Национального музея, представляет самые яркие образы казахского национального изобразительного искусства. Большая часть работ в экспозиции представлена вниманию зрителя впервые.

Стоит отметить, что президент Касым-Жомарт Токаев специально посетил Национальный музей и ознакомился с выставкой произведений отечественного изобразительного искусства. Глава государства проявил интерес к экспозиции и отметил, что выставка является важным событием в культурной жизни страны, раскрывая богатый мир казахской живописи, ее яркость и самобытность. Выставку президенту представила ее куратор, известный искусствовед Ольга Батурина (Art Society).

#Нацмузей #юбилей #живопись #художники #каталог

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