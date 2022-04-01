Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы

Пограничники задержали в аэропорту города Алматы иностранца с поддельными документами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

28 марта 2022 года в международном аэропорту города Алматы на рейсе Алматы – Тбилиси пограничники на паспортном контроле задержали иностранного гражданина с поддельными документами.

Выяснилось, что иностранец с 2017 года незаконно находился в Казахстане и, чтобы избежать наказания, купил подложный документ с измененными установочными данными.

«В действиях иностранца усматриваются нарушения статей 385 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) и 430 (Неисполнение приговора суда или судебного акта либо исполнительного документа) УК РК. Материалы переданы в органы полиции», – заключили в КНБ.