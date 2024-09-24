Жизнь города в объективе ровесника

В этом году Виктору Шавневу – фотокору областной газеты «Жезказганский вестник» – исполняется 70 лет. Своим фотографом его называют и в других редакциях, акима­тах, государственных и производственных учреждениях и на предприятиях, ведь сегодня Виктор Иванович – единственный на весь город действующий фотограф, который 60 лет ведет летопись родного Жезказгана, ровесником которого является.

Чернобылец, моряк, железнодорожник, строитель, медьзаводчанин... Виктор Шавнев шутит, что чаще многих отмечает профессиональные праздники. Но из всех профессий только фотография из увлечения стала делом всей жизни.

Первый фотоаппарат Виктору Шавневу подарили, когда ему исполнилось 10 лет. Можно только представить, сколько запечатленных моментов в гигабайтах накопилось за эти годы. Документальный архив Виктора Шавнева можно по праву назвать уникальным: здесь запечатлена вся культурная и промышленная история города, она легко читается на фотоснимках событий, в улыбках людей, пейзажах.

Его работы можно без труда найти на просторах Интернета, однако фотографии с экранов компьютеров и смартфонов «перешли» на реальные стены выставочного зала Жезказганского историко-археологического музея впервые. Именно сотрудники музея стали инициаторами выставки, ведь фотоархив Шавнева сегодня является одной из важнейших составляющих истории региона.

– Если честно, больше всего я люблю фотографировать городские праздники, – говорит Виктор Иванович. – Людей, тот настрой, который царит во время торжеств и всегда дарит тепло, хорошее настроение. Когда-то, в советское время, люди с радостью выходили на улицу 7 ноября, 1 мая. Сейчас у нас широко отмечается Наурыз – прекрасный веселый праздник.

Виктор Иванович родился в Жезказгане в 1954 году, в поселке, где жили немцы, русские, селились чеченские семьи. Тогда же рабочий поселок Джезказган получил статус города. Отец приехал в регион из Беларуси, мама родом из Петропавловска. Первое время жили в землянке, потом переехали в барак – город только зарождался, поэтому жили скромно.

– Помню, как в детстве, живя в поселке, окруженном степью, мы с друзьями мечтали о море, – рассказывает Виктор Иванович. – У нас рядом с дорогой было болото, и мы научились делать кораблики из дерева – красивые, с парусами. На них ставили маленькие самодельные радиоприемники, а потом отправляли их в большое плавание.

Мечту о море Виктор Иванович смог осуществить сразу пос­ле армии, завербовавшись работать на рыболовное судно из Клайпеды (Литва).

– Тогда я уже был членом партии, пос­ле проверки пришел вызов, и так я попал во флот, – делится Виктор Шавнев. – Немало снимков было сделано там, есть и памятные – личные, о событиях, которые буду помнить всегда. Например, церемонию посвящения в моряки во время пересечения экватора.

По морям в составе рефрижераторного рыболовного флота Виктор Иванович ходил около полутора лет. Интересно было во время небольших штормов, признается он: стихия хоть как-то досуг разнообразила, а вот частый штиль нагонял тоску. Однако после серьезного шторма в Бискайском заливе его вновь потянуло в родные бескрайние степи, так похожие на море, но более безопасные, шутит фотограф.

– Мы тогда попали в очень сильный шторм, в том заливе часто ветра бушуют, – рассказывает Виктор Шавнев. – Но этот стал кошмаром наяву, по примерной оценке шторм был силой 8 баллов. Нас гоняло по волнам, летали как щепки. Чуть позже решил вернуться домой.

Вчерашний моряк устроился на работу в железнодорожный цех, работал на дрезине – возил коллег, рельсы, грузы, работал помощником машиниста.

– Вообще-то я начинал свой трудовой путь в строительстве, – продолжает он. – Был плотником, а потом уже железнодорожником, моряком, монтажником-верхолазом пятого разряда, сотрудником электролитного цеха на Жезказганском медьзаводе. Я участвовал в строительстве шахт, третьей обогатительной фабрики, цехов на медьзаводе. На словах мой трудовой путь можно уместить в один абзац, зато воспоминаний на многотомник наберется.

В 1988 году Виктор Шавнев стал участником ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. По четыре минуты в день работал на блоке, потом трудился стропальщиком – стену ставили возле блока. Волею случая в Чернобыле он вновь вернулся к любимому хобби – фотографии. Искали замену уехавшему фотографу, из 60 желающих эта должность досталась именно ему. В основном работа заключалась в том, чтобы делать фотографии на документы, пропуска. Но были снимки и с самой АЭС, с праздников и мероприятий. По сути – документальное сопровож­дение событий того времени.

– Я всю жизнь прожил в Жезказгане, – сказал Виктор Шавнев. – За все это время ни разу не возникло мысли, чтобы уехать отсюда, хотя сын и дочь живут в других странах. Родные края меня не отпускают, работа нравится. Нельзя сказать, что я специально следил за какими-то важными вехами или изменениями в жизни города. Тем не менее считаю, что лучшие годы Жезказгана пришлись на конец 1970-х – начало 1980-х годов. Тогда большое строительство шло, люди были веселее, что ли, беззаботнее. Жизнь в городе кипела, бурлила. Везде краны стояли, крупнейшие предприятия в кратчайшие сроки запускали, квартиры людям давали, а Жезказган был зеленым, цветущим.

Как и многие земляки, городской фотограф уверен, что жизнерадостность возвращается в родной город. Пусть малыми шагами, но растут темпы строи­тельства, ремонтируются дороги, инфраструктура. И кому, как не фотографу газеты, знать, какие именно изменения происходят сегодня. Ну а на пенсию Виктор Шавнев не собирается – сил, поддерживаемых его оптимизмом, хватит еще не на один десяток лет.