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Жизнь, наполненная музыкой
Наталия Хомс

Масштабная программа, посвященная 90-летию Еркегали Рахмадиева, презентована в столице.

Музыкальный праздник в честь Героя Труда Казахстана, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии, профессора, видного государственного и общественного деятеля Еркегали Рахмадиева, организованный Союзом композиторов РК, состоялся на сцене Казахского государственного академического музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева.

Еркегали Рахмадиев – аксакал казахской композиторской школы, создатель национальных опер «Қамар сұлу», «Алпамыс», «Абылай-хан», основоположник жанра симфонического кюя, автор известных сочинений «Дайрабай», «Құдаша-думан», «Орытпа», ряда камерно-инструментальных, вокально-хоровых произведений, музыки к кинофильмам «Конец атамана», «Транссибирский экспресс»… Он был первым министром культуры независимого Казахстана, ректором Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы, четверть века – председателем Союза композиторов Казахстана.

– Еркегали Рахмадиев говорил: «Я прожил яркую, красивую жизнь, полную музыки, и мне не о чем жалеть. Я творил и трудился на благо моей родной земли». И это действительно так. Вклад Рахмадиева в становление и развитие отечественного искусства неоценим. Сегодня мы, его последователи, отдаем дань памяти великому композитору, – отметила, приветствуя зрителей, композитор Айсулу Тани.

Впервые с новой программой выступил симфонический оркестр театра им. К. Куанышбае­ва под управлением главного дирижера Ерлана Бейсембаева. Открыл вечер монументальный симфонический кюй «Дайрабай» – жемчужина творчества Еркегали Рахмадиева. Среди прозвучавших произведений – симфонические поэмы Базарбая Жуманиязова «Қуаныш» и «Ақтау сарыны» Балнур Кыдырбек, симфонический кюй Тлеса Кажгалиева «Қыз құу», песни «Әкежан» Айсулу Тани, «Әлия» Сейдоллы Байтерекова. Завершился концерт песней Еркегали Рахмадиева «Жаса, Қазақстан» в исполнении оперного певца Азамата Желтыргузова.

– В нашем концерте звучат произведения учеников, последователей Еркегали Рахмадиева, наиболее ярких представителей казахстанской композиторской школы – современных молодых авторов и мастеров старшего поколения. Так, мы исполняем «Радость» Базарбая Жумания­зова, впервые публика услышит произведение Серикжана
Абдинурова «Бозоқ аруы». В программу вошел и «Хрустальный мир» Хабибуллы Сетекова, написанный совсем недавно, – его душа, композиторский талант откликнулись на январские события, в этой музыке можно услышать боль народа, человека, который пережил ее, находясь в эпицентре, – прокомментировал программу вечера Ерлан Бейсембаев.

Председатель Союза композиторов Казахстана Серикжан Абдинуров отметил, что через собранные в программе лучшие образцы казахстанской композиторской школы можно наглядно проследить 83-летнюю историю творчес­кого объеди­нения.

– Еркегали Рахмадиев – личность особенная, его можно назвать дедушкой всех казах­станских композиторов, потому что все мы вышли из-под его шапана. Его любили не только как талантливого композитора, но и как замечательного человека – доброго, щедрого, который ко всем ученикам относился как к родным детям, – сказал Серикжан Абдинуров.

Организаторы концерта уверены, что такие встречи необходимы и как дань уважения выдающимся деятелям культуры, и как просветительские мероприятия, которые дают новые знания и помогают людям хотя бы ненадолго отвлечься от проблем, погрузиться в мир музыки и почувствовать себя счастливыми.

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