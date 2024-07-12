Жумангарин поручил активизировать создание сельхозкооперативов в регионах

Ход реализации программы «Ауыл аманаты» рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках программы создано более 400 сельхозкооперативов. 319 получили финансирование на 6,7 млрд тенге. В целях стимулирования создания кооперативов и их поддержки в рамках программы «Ауыл аманаты» предусмотрено кредитование до 8 тыс. МРП.

Министерством сельского хозяйства также разработаны механизмы выдачи сельскохозяйственной техники кооперативам, в Правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах планируется внесение изменений и дополнений.

В Правилах инвестсубсидирования предусмотрены приоритетность и повышенные нормативы на субсидирование стоимости по отдельным видам сельхозтехники и оборудования для сельхозкооперативов до 50% за счет средств местного бюджета. В Налоговом кодексе – специальный налоговый режим, предусматривающий 70% льготу по всем налогам.

В завершение совещания Серик Жумангарин поручил активизировать работу по созданию сельхозкооперативов в регионах.

Добавим, что участникам «Ауыл аманаты» выдано 14,4 тыс. микрокредитов на сумму 90,7 млрд тенге. 80% средств направлены на животноводство, 4% на растениеводство, 5% на приобретение техники и оборудования и 11% на другие сферы деятельности. Сумма налоговых поступлений в рамках программы составила 1,3 млрд тенге. Создано 16 тыс. новых рабочих мест.

В текущем году на реализацию программы предусмотрено 80 млрд тенге, будет выдано 10,8 тыс. микрокредитов, создано более 18 тыс. рабочих мест.