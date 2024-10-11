Жумангарин встретился с фермерами Павлодарской области

Сельское хозяйство , Правительство
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Он рассказал о будущей госпрограмме поддержки развития животноводства, предложив фермерам обратить внимание на развитие бизнеса в этом направлении

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область вице-премьер Серик Жумангарин посетил молочно-товарную ферму на 1 200 голов и овощехранилище мощностью 10 тыс. тонн ТОО «Agro – Trade PV», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Молочно-товарная ферма, построенная в 2022 году при поддержке Агрокредитной корпорации, производит 4 млн литров молока в год. Сырье в последующем сдается на переработку местному молокоперерабатывающему заводу.

Предприятие занимается выращиванием кормовых и картофеля. На базе овощехранилища вице-премьер встретился с крупными фермерами региона. Аграриев интересовала цена на форвардный закуп зерна 4-5 классов.

«Мы выращиваем пшеницу. В этом году большая часть урожая – 4-5 классов. Продкорпорация уже объявила цену на 3 класс. Сейчас на 4-5 классы цена хаотичная, предлагают 30-40 тыс. тенге за тонну. Хотелось бы знать цену Продкорпорации», — поинтересовался директор КХ «БиК».

Серик Жумангарин в беседе с аграриями сообщил, что цены уже определены. Продкорпорация должна объявить их в ближайшие дни. В частности, за 4 класс с клейковиной 21-22% она сформирована на уровне 75 тыс. тенге за тонну.

Также на встрече вице-премьер проинформировал фермеров о большом потенциале экспорта зерна в Китай, куда в этом году планируется отправить порядка 3 млн тонн. Кроме того, он рассказал о будущей государственной программе поддержки развития животноводства, предложив фермерам обратить внимание на развитие бизнеса в этом направлении.

«В следующем году мы планируем запустить большую программу господдержки животноводства. В первую очередь, проектов, реализуемых по австралийскому методу. Параллельно оказываем поддержку развитию орошаемого земледелия. Потенциал реки Иртыш и канала имени Сатпаева позволяют реализовать в Павлодарской области проекты по орошению на площади порядка 200 тыс. гектаров. Учитывая наличие отечественного производства дождевальных машин и будущие проекты по развитию животноводства, мы предложили региону разработать программу по развитию орошения в регионе, которую государство поддержит льготным кредитованием», — отметил Серик Жумангарин.  

Также вице-премьер посетил молокоперерабатывающий завод АО «Сүт», входящий в группу компаний Lactalis Kazakhstan (ФудМастер). Завод обеспечивает рабочими местами 220 человек. В сутки предприятие принимает на переработку 200 тонн молока. Здесь производят молоко, кефир, сливочное масло и другие продукты. Сырье поступает как с собственной молочно-товарной фермы ТОО «Кирова», так и с других крупных МТФ области.

Председатель правления АО «Сүт» Светлана Таран рассказала, что раньше предприятие приобретало около 70% сырья у местных производителей. Остальной объем закупался в других регионах Казахстана. Сейчас, с вводом в строй новых МТФ, предприятие на 96% обеспечивает себя молоком с местных крупных ферм. К тому же завод поэтапно начал расширяет мощности производства. В третьем квартале этого года запущена дополнительная линия по выпуску ультрапастеризованного молока.

Кроме того, вице-премьер ознакомился с деятельностью ТОО «КЭММИ GROUP» – известного в Казахстане производителя лапши премиум-класса. Предприятие выпускает порядка 10 тыс. тонн макаронных изделий в год, в ассортименте – свыше 150 видов. Помимо обеспечения внутреннего рынка, продукция экспортируется в Кыргызстан, Россию, Беларусь, Узбекистан, Монголию, Германию.

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