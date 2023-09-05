Жумангарин встретился с секретарем парткома провинции Шэньси

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин встретился с секретарем парткома провинции Шэньси (КНР) Чжао Идэ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Межрегиональное сотрудничество между правительственными и деловыми кругами Казахстана и Китая заметно активизировалось. С начала 2023 года это третий рабочий визит секретарей парткома провинций КНР в Казахстан. В марте нашу страну посетил губернатор Синцзяна Ма Синжуй, в первых числах сентября – глава провинции Шаньдун Линь У, а сегодня, 5 сентября 2023 года, с насыщенной программой в Казахстан, включая регионы, прибыл губернатор Шэньси Чжао Идэ. В конце сентября ожидается приезд губернатора Цзянсу. 

В начале встречи Серик Жумангарин выразил соболезнование Чжао Идэ и жителям провинции Шэньси в связи с погибшими из-за продолжительных проливных дождей в центральном Китае. Также поблагодарил администрацию провинции за гостеприимство и радушный прием, оказанные в мае казахстанской делегации в городе Сиане, Шэньси, в ходе государственного визита главы государства в КНР.

«Уверен, что ваш визит будет способствовать дальнейшей активизации и углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с провинцией Шэньси. Мы полностью поддерживаем тенденцию активизации межрегионального сотрудничества и готовы ее продвигать. Китай входит в топ-5 стран – инвесторов в казахстанскую экономику, общий приток иностранных инвестиций из КНР за последние 15 лет достиг $23,5 млрд. Отрадно, что Сиань становится крупным торговым и транспортным хабом. Строительство в сухом порту Сианя логистического центра Казахстана станет основным узлом для отправки контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран», – подчеркнул Серик Жумангарин. 

Также вице-премьер отметил важность сотрудничества в агропромышленном комплексе. В прошлом году товарооборот в сельскохозяйственной отрасли между странами вырос почти в 2 раза и превысил $780 млн. За 7 месяцев этого года объем взаимной торговли сельхозтоварами увеличился на 74% и составил порядка $690 млн. Казахстан исторически является производителем экологически чистых продуктов питания, спрос на которые в Китае постоянно растет. 

Отдельное внимание вице-премьер уделил развитию туристических связей между странами, чему, несомненно, будет способствовать ввод безвизового режима. В этом контексте С. Жумангарин отметил, что 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, и уполномоченные ведомства обеих стран активно готовятся к его проведению. 

Со своей стороны Чжао Идэ заявил, что целью его визита в Казахстан стало продвижение реализации договоренностей лидеров двух стран во время майского саммита. 

«За последние годы между нашей провинцией Шэньси и Казахстаном достигнуты хорошие результаты в сфере торговли, экономики, образования, гуманитарном обмене. Проводятся выставки казахстанско-китайских товаров, развивается сотрудничество в сфере транспорта, образования, 227 казахстанских студентов обучаются в 18 университетах Сианя, из которых 30 получили полную стипендию. У Шаньси есть несомненные преимущества в сфере транспорта и логистики. Это расположение в центре Китая, развитые железнодорожные и авиамаршруты. Мы отправляем поезда в 45 стран и регионов, ежегодно свыше 4 700 поездов. В 111 вузах провинции обучаются более 2 млн студентов, действуют свыше 2 800 научно-технических организаций и институтов. По объемам запасов угля Шэньси занимает 4 место, нефти – 3 место, газа – 2 место в Китае. Шэньси расположена в трех климатических поясах, в силу чего здесь выращивают южные и северные фрукты. Каждое седьмое яблоко и каждый третий киви в Китае выращены в Шэньси», – сообщил губернатор. 

По итогам встречи стороны договорились быть в постоянном диалоге и стремиться к активному партнерству. В дни визита в Казахстан делегация Шэньси планирует посетить совместное казахстанско-китайское предприятие по производству рапсового масла в СКО ТОО «Тайынша май», принять участие в запуске вагонов с казахстанским зерном «Кызылжар Айцзю» в городе Сиане и других мероприятиях. 

Справочно: Шэньси – 19-я экономика Китая. В 2022 году объем ВРП района составил $478,4 млрд (+4,3%), ВРП на душу населения – 4 394 доллара. В январе-июле 2023 года объем двусторонней торговли между РК и КНР составил $16,3 млрд (+20,6%). 

#Китай #экономика #Правительство #инвестиции #международное сотрудничество #Жумангарин

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