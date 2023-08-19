Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
125
19 августа в 6:00 часов утра на автодороге Балхаш - Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Camry 70 и Honda Odyssey, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал polisia.kz.
- В результате ДТП 9 человек скончались на месте. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение, - сообщил начальник отдела полиции города Балхаш Айткен Кадрин.
По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.