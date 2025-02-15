Зимние Азиатские игры в Харбине завершились

На Белой Азиаде сборная Казахстана завоевала 4 золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняв 4-е место в общекомандном зачёте, передает Kazpravda.kz

Фото: Тұрар ҚАЗАНҒАПОВ, Нұрғали ЖҰМАҒАЗЫ

Завершились IX Зимние Азиатские игры, организованные в Харбине (Китай).

Золотые медали принесли стране: Владислав Киреев (биатлон, одиночный разряд), в фристайл-акробатике, команда по шорт-треку и мужская сборная в хоккее с шайбой.

Серебряными призёрами стали: биатлонист Вадим Куралас, мужская сборная Казахстана в эстафете, смешанная сборная по фристайл-акробатике, Константин Бортцов, женская сборная по лыжным гонкам, женская и смешанная сборные по шорт-треку, Евгений Кошкин (конькобежный спорт) и женская сборная по хоккею с шайбой.

Бронзовые медали завоевали: женская сборная по конькобежному спорту, фигурист Михаил Шайдоров, лыжник Олжас Климин, мужская сборная по лыжным гонкам, Жолдас Аяна, женская сборная по фристайл-акробатике и женская сборная по биатлону.

В зимних Азиатских играх приняли участие 137 казахстанских атлетов, которые соревновались в 10 дисциплинах по 6 видам спорта. В общей сложности награды в Харбине завоевали представители 9 стран.

Следующие зимние Азиатские игры пройдут в Саудовской Аравии в 2029 году.