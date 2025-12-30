Комплект состоит из 22 наименований и включает парадную, тренировочную и повседневную форму

Фото: пресс-служба Минтуризма

В Минтуризма РК представили комплект экипировки национальной сборной для участия в XXV Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, сообщает Kazpravda.kz

Для согласования технических требований, утверждения макетов и контроля качества поставляемой экипировки сформирована рабочая комиссия. В её состав вошли представители Минтуризма РК, НОК, подведомственных организаций, а также известные отечественные спортсмены.

Рабочая комиссия утвердила эскиз экипировки национальной сборной. В настоящее время эскиз проходит процедуру согласования в Международном олимпийском комитете.

«Комплект экипировки состоит из 22 наименований. Он включает парадную форму для участия спортсменов в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр, утеплённую верхнюю одежду для использования в период проведения соревнований, а также тренировочную и повседневную форму для учебно-тренировочных занятий и повседневного использования», – рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что экипировка национальной сборной приобретена за счёт внебюджетных средств.

Минтуризма продолжает плановую работу по подготовке к Зимним Олимпийским играм - 2026.