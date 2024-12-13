Зимняя сказка на юге
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Очередное утро в Таразе началось необычно. Казалось, что рассвет наступил сегодня быстрее, чем в предыдущий день. Лишь потом я понял, что небо, еще вчера затянутое тяжелыми серыми облаками, сегодня стало удивительно светлым. Оно будто предчувствовало что-то особенное. В воздухе стояла тишина, нарушаемая лишь редким шуршанием старой опавшей листвы, подгоняемой легкими порывами холодного декабрьского ветра. Где-то вдали прорычал мотор одинокого автомобиля, везшего своего хозяина в центр. Во дворе ни души. Город замер в ожидании…