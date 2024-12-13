Зимняя сказка на юге

Статьи
73
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Очередное утро в Таразе началось необычно. Казалось, что рассвет наступил сегодня быстрее, чем в предыдущий день. Лишь потом я понял, что небо, еще вчера затянутое тяжелыми серыми облаками, сегодня стало удивительно светлым. Оно будто предчувствовало что-то особенное. В воздухе стояла тишина, нарушаемая лишь редким шуршанием старой опавшей листвы, подгоняемой легкими порывами холодного декабрьского ветра. Где-то вдали прорычал мотор одинокого автомобиля, везшего своего хозяина в центр. Во дворе ни души. Город замер в ожидании…

фото автора

Посмотрев наверх, я заметил, как в небе что-то меняется. Неужели прогноз был верен, и сегодня зима все-таки покажет свое истинное лицо? И вот в свете фонаря первая снежинка, сверкнув серебристой искрой, робко спустилась на землю. За ней другая, третья, четвертая – и уже целый танец белых кружевных звездочек над домами, площадями и улицами. Постепенно они стали превращаться в небольшие хлопья, которые, кружась, падали на крыши припаркованных машин и зданий, на скамейки и землю. Многие местные жители хотели, чтобы скорее выпал снег. А он всегда приходит неожиданно, даже если его ждешь очень долго.

Старые тополя, карагачи и клены во дворах жилых домов, еще недавно потерявшие последние листья, теперь медленно покрывались тонким белым пуховым покрывалом. Их голые ветви становились похожими на замысловатые рисунки, созданные самой природой. Улицы города, где старые здания советской эпохи соседствуют с современными постройками, выглядели особенно живописно в этой неж­ной дымке.

Тонкий слой снега еще не укрыл дороги и тротуары полностью, но уже преобразил их. Серый цвет асфальта сменился легким белым оттенком, а воздух наполнился свежестью. Люди, закутавшись в теплые вещи и надев шапки и перчатки, торопливо шли по своим делам, оставляя следы на новом, пока еще тонком снежном ковре. На автобусной остановке слышны голоса, оживленно обсуждающие погоду. Одна из пожилых женщин, вздохнув, произнесла: «Вот и зима пришла!»

Дети, спешившие на утренние занятия, увидев снег, невольно останавливались и поднимали руки. Они с восторгом смотрели на этот первый знак настоящей зимы, ловя снежинки на ладони, которые слегка обжигали и тут же таяли, оставляя легкую прохладу на коже. Проведя пальцами по белому покрову и скатав небольшой комочек, школьники радостно побежали вперед.

Все вокруг напоминало, что в Таразе даже снег всегда приносит ощущение новизны. Он не просто украсил улицы, а сое­динил современность с много­вековой историей, в которой смена сезонов всегда была час­тью жизни этих древних мест.

Натянув на голову капюшон, я шел вместе с другими горожанами. Скрип снега под ногами, как и в далеком прошлом, успокаивал и напоминал о школьных годах, а морозный воздух бодрил и наполнял грудь зимней свежестью. Конечно, снег – это не только радость, но и лишние хлопоты и заботы. Но на миг почему-то хотелось обо всем забыть. Ведь своим появ­лением он создал поистине волшебную атмосферу, возвращая город к чему-то чистому и первозданному и обещая его жителям теплые встречи, уютные вечера и ожидание чего-то светлого и нового.

#Тараз #снег #природа #зима

Популярное

Все
Карасайское послание из прошлого
И дольше века газетный день
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Турар Рыскулов и деятели «Алаш»
Мост для межэтнического общения
Любовь к родной земле
Счастливый ли билет?
Зимняя сказка на юге
История Карлага оживает в Бильбао: будущий хит Netflix
Первопроходцы стальной магистрали
«Один я не справился бы»
Призвание и признание Алии Ахетовой
Производство шоколада может прекратиться
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Пассажирский автобус перевернулся на трассе Алматы–Ташкент
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%
Камеры Sergek появятся в Алматинской области
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года
Создавать живое позитивное искусство
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште

Читайте также

Если не мы, то кто!?
Занятости молодежи – особое внимание
Обсуждены результаты совместных усилий по наращиванию товар…
Поддержка не на словах, а на деле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]