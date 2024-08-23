Злодей закладывал фейерверки в женские туалеты на автомойках⁠⁠

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Пол Мозес Олден посетил две автомойки в Хелотсе (Техас, США) не для того, чтобы помыть свой автомобиль. Главной целью 46-летнего мужчины было странное хулиганство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Пикабу

Как сообщается, он проник в женские туалеты и подсунул в унитазы фейерверки, которые взрывались при надавливании. Жертвами Пола стали три женщины, которые позже рассказали, что присели сделать свои дела, а после услышали хлопки и почувствовали боль.

Пола удалось идентифицировать благодаря записям с камер видеонаблюдения — устройства запечатлели, как мужчина тайком пробирался в туалеты и потом так же скрытно, озираясь, покидал их.

Задержанного злодея выпустили под залог, и теперь он ожидает суда по обвинению в причинении телесных повреждений.