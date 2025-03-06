Знак высокого доверия и ответственности

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Анвар Ахметов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с заместителем генерального директора – регио­нальным представителем FAO по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства, в ходе встречи были обсуждены планы по реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Касым-Жомартом Токаевым и главой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъю­ем. Особое внимание уделено осуществлению совместных проектов в рамках Программы партнерства Казахстан – FAO. Портфель организации в Казахстане включает 55 проектов.

– Примечательно, что мы встречаемся с Вами после принятого вчера важного решения о создании в Алматы Центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана, – отметил в приветственном слове Олжас Бектенов. – Отрадно, что инициатива Главы нашего государства была единогласно поддержана всеми странами – членами Генеральной Ассамблеи ООН. Это знак высокого доверия и большая ответственность для нас. Сегодняшний диалог, уверен, позволит предметно рассмотреть вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе и сфере водных ресурсов. Казахстан является лидером по производству и экспорту зерновых и масличных культур в Центрально-Азиатском регионе. Республика намерена планомерно развивать переработку сельхозпродукции и увеличивать долю продукции высокого передела до 70 процентов. В предстоящие три года планируется реализовать более 600 инвестиционных проектов в АПК на сумму 4,8 миллиарда долларов. И FAO является важным стратегическим партнером в достижении этих целей.

На сегодня в глобальном индексе продовольственной безопас­ности Казахстан занимает 32-е место из 113. Отечественная сельхозпродукция экспортируется в 80 стран мира. По итогам прошлого года в результате принятых мер по поддержке агропромышленного комплекса рост валовой продукции составил 13,7%.

В свою очередь заместитель генерального директора – регио­нальный представитель FAO по Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу подчеркнул значительный потенциал Казахстана в агропромышленном секторе и важность расширения сотрудничества для устойчивого развития сельских территорий.

– Казахстан стремится развивать сельское хозяйство, внед­ряя инновационные подходы и технологии, а также улучшать доступ к финансированию и инвестициям. – сказал Виорел Гуцу. – В июле 2018 года республика ратифицировала базовое соглашение между Правительством Казахстана и FAO. Неотъемлемой частью данного документа является «Программа партнерства FAO – Казахстан» (ФКПП). Ключевыми направлениями ФКПП, финансируемой Министерством сельского хозяйства Казахстана, станут повышение продовольственной безопасности, цифровизация агробизнеса, устойчивое управление ресурсами и развитие экспортного потенциала, что будет способствовать устойчивому росту сельских территорий и улучшению жизни сельчан.

Сторонами также обсуждены перспективы сотрудничества в сфере водных ресурсов. Казах­стан осуществляет масштабную модернизацию водного сектора, в том числе строительство 20 новых и реконструкцию не менее 15 действующих водохранилищ, а также реконструкцию и цифровизацию более 3,5 тыс. км ирригационных каналов.

Участники встречи подчерк­нули, что решение экологичес­кой проблемы в Каспийском море должно стать приоритетом долгосрочного международного взаи­модействия.

Подтверждена готовность Правительства РК и FAO к укреплению взаимодействия по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества и успешной реализации совместных инициатив.

#встреча #FAO #Олжас Бектенов

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