Знаменитому оркестру Курмангазы исполнилось 90 лет

Культура
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В рамках мероприятия состоялся праздничный концерт, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

90-летний юбилей Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы отмечался на международном уровне 3-4 октября.

В юбилее коллектива приняли участие мастера искусств из России, Узбекистана, Кыргызстана и областных центров страны.

В рамках мероприятия, запланированного на два дня, состоялся праздничный концерт «ІНЖУ МАРЖАН», Парад дирижеров, передвижная выставка из коллекции ценных экспонатов периода становления оркестра, круглый стол на тему «Проблемы репертуара казахских оркестров», пресс-конференция с участием СМИ, презентация клипов «Адай», «Сарыарка».

Юбилей национального оркестра открылся поздравлениями премьер-министра РК Олжаса Бектенова, министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

В мероприятии с Национальным оркестром выступили народный артист Республики Узбекистан Фарух Садыков, Народный артист Кыргызской Республики Бахыт Тлегенов, заслуженный артист Кыргызской Республики Айбек Саралаев, лауреат Государственной премии, кюйши Секен Турысбеков, народные артисты РК Талгат Кузембаев, Нуржамал Усенбаева, Айгуль Улькенбаева, заслуженный артист Казахстана Жалгасбек Бегендиков, заслуженные деятели Казахстана  Айткали Жайымов, Дуйсен Укибай, Жанас Бекентуров, Арман Жудебаев, Динзухра Тлендиева, Жексен Айсын, Абылай Тлепберген, лауреаты международных конкурсов Нарын Кажигали, Айдос Жабагин, Еркебулан Сапарбаев, Толеген Рахимбаев.

#концерт #юбилей #оркестр Курмангазы

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