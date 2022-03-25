Ученые считают, что вся природа – лист дерева, яблоко, цветок – рождается по законам золотого сечения.

По закону золотого сечения творит свои люстры-шаныраки и столичный ремесленник Гизат Акпанбек. Чтобы создавать целостные предметы и вещи, сообразуясь с законами, казалось бы, неуловимой гармонии, он потратил на свое дело годы.

Идея люстр в форме шанырака к мастеру пришла, как это часто бывает, неожиданно – за дру­жескими посиделками. Для этого нужна была раскрепощенная обстановка. В тот вечер в кругу своих друзей – айтишников, инженеров и архитекторов – он буквально на салфетке нарисовал люстру-шанырак. Так повелось, что его товарищи обсуждали модели автомобилей или тайны сопромата при строительстве зданий, а Гизата всегда тянуло в сторону этники и народного творчества.

Начиналось хобби мастера с полипропиленовых труб. Сначала была «проба пера», а с опытом хобби превратилось в ремесло и стало приносить доход. Но для этого понадобилось набить не одну шишку, не раз поранить руки. Волшебное число, приведшее к мастерству, – 10 тыс. часов практики. Конечно, семья не подсчитывала, сколько времени отец проводит в мастерской, пытаясь найти то самое золотое сечение шанырака и сделать не только национальное украшение для дома, которое генетически близко подавляющему числу казахов, но и полезное для дома изделие.

В городских бетонных ко­робках людям не хватает чего-то своего, родного: зова крови, генетической памяти предков. Именно поэтому в последние годы прослеживается такой тренд, когда казахстанцы заказывают целые комнаты в ­национальном стиле. В них час­то воссоздают дизайн юрты. В ­таком концепте люстра-шанырак в национальном стиле, круглый казахский дөнгелек-стол и сундуки смотрятся очень кстати.

– Он из той породы людей, которые каждый день ищут открытий, как бы это пафосно ни звучало, – делится своими наблюдениями за супругом его жена Зауреш Балкенова. – Это было заложено с детства. Ему нравилось что-то делать своими руками, тянуло к ремесленничеству. Его самая любимая книга, не случайно опять-таки, называется «Золотое сечение», потому что человек всегда ­старается найти идеальные пропорции. В любом предмете, в любой фигуре. И оказывается, наш шанырак – это самая удивительная пропорция. Шанырак был и есть символ космоса. Для простого кочевника это очень символичный атрибут жизни. Ему придавали сакральное значение, ведь прежде чем стать мусульманами, мы были тен­грианцами и поклонялись небу, духу предков, которые жили на небе. Синее небо было талисманом, и шанырак ­связывал земную жизнь и космос. По сути, он был венцом юрты и символизировал вершину.

Гизат постоянно прорисовывал его формы. Думал, как шанырак устроен и почему у него такое идеальное сечение, почему уыки должны быть именно перекрестными. Было много дискуссий с друзьями, был, наверное, нарисован, миллион чертежей с вариациями, как это должно быть. И однажды появилась идея, как шанырак органично вписать в современный интерьер – сделать его осве­тительным прибором.

Спонтанная идея воплотилась в интересное дизайнерское решение 12 лет назад. Так люстра в виде шанырака стала полноценным продуктом казахстанского ремесленного искусства. Этим практичным предметом в быту сейчас пользуются уже тысячи казахстанцев.

– Люди его приобретают не для того, чтобы освещать дом, – говорит сам мастер. – Они считают, что шанырак – это их оберег, талисман дома. Первые экземпляры были сделаны несколько примитивно, как уже сейчас кажется. Чтобы все сложилось в эстетику, красоту и при этом полезность, я шлифовал мас­терство долгое время, а года три назад пришло понимание, что нужно использовать дерево хорошего качества. Обод я стал делать из дерева, украшать его фанерой по внутреннему и внешнему периметру. На фанере вырезается орнамент или суры из Корана – что пожелает покупатель.

Люстра-шанырак требует много ручной работы. Хотя со стороны кажется: ну что там такого – сделать каркас, обод, и соединить это все перекладинами... И опять-таки здесь нужен очень хороший геомет­рический расчет, чтобы не нарушать золотое сечение.

Покупатели заказывают их своим детям, дарят родителям.

– Мы, казахи, богаты своей семьей. Особенно символично значение родительского дома. Поэтому многие покупают люс­тру в форме шанырака для тех стен, откуда они вышли в люди. Не зря же говорят: «қара шаңырақ» – дом, откуда ты вышел в свет, выпорхнул в жизнь. И люди хотят сделать понятие кара шанырака материальным. Поэтому они устанавливают его в доме родителей, – объясняет супруга мастера Зауреш.

Ежедневный труд на протяжении 12 лет принес свои плоды, и мастер получил признание людей. Больше всего откликаются на люстру-шанырак на западе и юге страны. Общеизвестно, что к таким символам особенно трепетно относятся жители Актау, Атырау, Актобе, Шымкента, Алматы, Кызылорды, поэтому они чаще всего становятся заказчиками такой продукции.

– На Запад Казахстана приходится неизменно большая часть всех заказов. Для этих людей святы традиции наших предков, важны древние атрибуты кочевников, в целом духовные ценности. Кроется в этом большой идеологический смысл. Ведь наши соотечественники заказывают люстры-шаныраки в свой дом не потому, что у них нет другой люстры или нечем освещать помещение. Они пытаются воссоздать кочевни­ческий дух казахов, приобщиться к вечным объединяющим символам народа, к философии казахов. Это некие духовные скрепы, заложенные глубоко внутри нас, на подсознательном уровне, – подытожил свой рассказ Гизат Акпанбек.