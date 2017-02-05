«Золотое» выступление 977 Вера Ляховская

Еще до начала соревнований по фигурному катанию среди мужчин мало кто сомневался в том, что любимец казахстанцев Денис Тен выиграет «золото» Универсиады. Произвольную программу он вдохновенно откатал под музыку Пуччини из оперы «Тоска», и выбор великой классики позволил ему раскрыться в полную силу в плане артистизма.



Что касается технической составляющей, то и тут все было ясно: отрыв Тена от занявшего второе место Кейджи Танака составил почти 15 баллов. Японский фигурист тоже приглянулся зрителям, о чем свидетельствовали громкие аплодисменты, сопровождавшие его на льду до последней минуты. Танака выбрал для произвольной программы музыку из кинофильмов Федерико Феллини и покорил всех своим обаянием и прыжками, выполненными с удивительной легкостью.



Главная интрига соревнований среди одиночников развернулась за бронзовую медаль. После короткой программы в тройке лидеров оказался россиянин Артур Дмитриев. Произвольную программу он выполнил под «Половецкие пляски» Бородина. Эта динамичная и полная ярких красок музыка отлично подходила к его брутальной внешности и крепкому телосложению, но, к сожалению, фигурист не справился с технической составляющей. Во время исполнения прыжковых комбинаций не раз падал, а к концу программы и вовсе устал. Таким образом, тройку лидеров заслуженно замкнул шведский спортсмен Александр Майоров.



После церемонии награждения Денис Тен растрогал всех журналистов и болельщиков.



– Универсиаду ждали все, но больше всего ее ждала моя бабушка, – сказал Денис. – Она ушла из жизни несколько месяцев назад, и я много думаю о ней. Бабушка всегда болела за меня и радовалась моим успехам. Свое «золотое» выступление в родных стенах я посвятил ей.



Фигурист надеется, что теперь, когда наша страна располагает столь масштабными спортивными объектами, уровень фигурного катания будет неуклонно расти.



– Не так давно к нам приезжали специалисты Международного союза фигурного катания (ISU), которые дали спортивной базе Алматы высокую оценку. Они сказали мне: «Денис, мы можем проводить у вас юниорские этапы». Я думаю, всему свое время, и мы скоро к этому придем. После Универсиады я предложу «Алматы Арена» и «Халык Арена» создать стационарное ледовое шоу, сделать профессиональную академию для подготовки сильных спортсменов. Нам нужно, чтобы в Казахстане проводилось как можно больше мероприятий по фигурному катанию, чтобы этот вид спорта продолжал развиваться, был доступен для детей, – подчеркнул фигурист.



В планах золотого медалиста, конечно же, успешное выступление на зимней Олимпиаде-2018 в Корее. Денис Тен назвал победу на Универсиаде блестящей репетицией перед Олимпиадой. А вот украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин, уверенно выигравшая в тот же день соревнования в танцах на льду, очень благодарна Универсиаде за возможность отшлифовать программы перед предстоящим чемпионатом мира.



– Универсиада в Алматы занимала важное место в текущем сезоне, – рассказали ребята после своего выступления. – Мы приятно удивились, что алматинские зрители так тепло нас принимали, ведь казалось, что нас здесь никто не знает. Встречали, как своих! Порадовал достойный уровень конкуренции во время соревнований. Мы не очень любим, когда катаются слабые соперники. Вот когда такие фигуристы, как сегодня, это невероятное удовольствие! Мы особо хотели бы отметить работу волонтеров. Ни в одной стране мира не встречали такое количество добрых и отзывчивых людей. Спасибо, Алматы!



