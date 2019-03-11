"Золотого человека" представят в Казанском Кремле

15 марта Национальный музей РК открывает выставку "Великая степь: история и культура" в выставочном зале "Манеж" Государственного музея-заповедника "Казанский Кремль"(г. Казань, Республика Татарстан), передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-отдел Нацмузея, выставка пройдет с 15 марта по 15 апреля 2019 года в рамках международного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира". Целью выставки является ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана. На выставке будет представлен символ Республики Казахстан – "Золотой человек".
В конце 1960-х – начале 1970-х годов в окрестностях Алматы произошла археологическая сенсация: в курганe Иссык, который исследовал выдающийся археолог Кемаль Акишев, были обнаружены останки сакского царя, ставшие впоследствии символом Казахстана под названием "Золотой человек". Бесценную находку окрестили "казахским Тутанхамоном" и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей – крылатые кони-тулпары, – стали частью национального герба Республики Казахстан, а скульптура "Золотого человека" установлена на площади Независимости в Алматы.
Спустя почти полвека Национальный музей Республики Казахстан объявляет международное турне – "Шествие Золотого человека по музеям мира". В рамках масштабного проекта выставка с большим успехом прошла в музеях Беларуси, России, Азербайджана, Китая, Польши и Южной Кореи. До конца 2019 года выставка посетит еще шесть стран мира.
"На выставке в Государственном музее-заповеднике "Казанский Кремль" можно увидеть реконструкцию "Золотого человека" в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, а также коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V – IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного сакского молодого воина (по мнению археологов его возраст 17-18 лет)", – отмечают в Нацмузее.
Саки (в переводе с персидского означают "могучие мужи") – далекие предки казахов. В сочинениях греческих авторов их называют азиатскими скифами (слово saka восходит к скифскому – "олень"), в других древних источниках их образно описывали "турами с быстрыми конями". В числе трех больших групп этих племен упоминались саки-тиграхауда ("острошапочники"), жившие на территории, где был обнаружен курган Иссык с захоронением "Золотого человека".
В кургане найдено свыше четырех тысяч золотых изделий: детали, декорировавшие одежду, а также украшения и бытовая утварь. Топография предметов в захоронении позволила исследователям в результате кропотливой работы воссоздать облик древнего воина, который представлен на выставке. Особое место в экспозиции занимает обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с надписью, выполненной руническим письмом – один из древнейших памятников письменности, найденных на этой территории.
Важнейшая особенность древнего искусства степи – господство зооморфных образов, так называемого "звериного стиля", отличительные черты которого стали стилизованные изображения тотемных животных, сцен борьбы зверей, наделяемых магическими функциями.
Драматизм сюжетов символизирует противостояние стихии и возрождение к жизни, противоборство добра и зла, вечного движения и извечной борьбы противоположностей. Ярким образцом "звериного стиля" является бляха, датируемая V-IV вв. до н.э., выполненная из золота в технике штамповки и рифления в виде двух зеркально отраженных барсов.
По мере утверждения христианства и мусульманства, "звериный стиль" постепенно утрачивал свое первоначальное значение, восходящее к языческим верованиям и представлениям.
Однако декоративные изображения животных, лишенные своего первоначального магического смысла, продолжали существовать и в средневековом искусстве: в ювелирных изделиях, книжной миниатюре, резьбе по дереву, камню и кости, в архитектуре. Эти тенденции наглядно выражены в находках из Сайрамского клада, которые представлены в экспозиции предметами ювелирного искусства, датируемыми XV веком. Также на выставке будут представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берель (Восточно-Казахстанская область).
"Всего на выставке будет представлено 127 предметов из фондов Национального музея Республики Казахстан. Представляемые на выставке шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана – эта лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии", – подчеркивают в Нацмузее.