Золотой ключ великого коммуникатора

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Игорь Бургандинов

Выставка необычного автора проходит во Дворце Мира и Согласия.

фото Игоря Бургандинова

Необычного оттого, что по роду дея­тельности он и не художник вовсе. А служит делу коммуникации. В самом высоком смысле этого слова – господин Вилли Кемпель является Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Казахстане.

Профессиональный дипломат, получивший высшее образование в Вене, он начал свою карьеру в Центральной Африке. Потом были Швейцария, Израиль, Бельгия, США, Япония, Корея, Катар и, наконец, Казахстан. Здесь он и познакомился с председателем кураторского совета Центра современного искусства «Куланши» Лейлой Махат, которая так представила виновника вернисажа:

– Начиная с самого раннего возрас­та, его интересовало все, что связано с творчеством. Помимо блестящей дипломатической карьеры он сочиняет стихи, владеет несколькими языками, пишет картины, ставит театральные пос­тановки, занимается благотворитель­нос­тью и никогда не останавливается на достигнутом.

Сам же автор поведал, что произведения, представленные в галерее, созданы за последние 15 лет. Большинство из них написано в Казахстане. Работы в смешанной технике на деревянных панелях были выполнены в Катаре, в содружестве с тунисской художницей Лейлой Эль-Хадж. Они выставляются впервые.

– Основа вырезана в форме sim-карт. Это символ коммуникации, как положительный, так и отрицательный, ведь мы слишком много времени проводим в Интернете. Близкие по форме карты имеют несколько различное содержание. Разные золотые вставки. Каждая выражает отдельный тип коммуникаций, – так сказал автор об этих инстал­ляциях.

Другой блок выставки – картины, выполненные маслом на бумаге. Их назва­ния незатейливы, сюжеты просты: «Золотые пятна жизни», «Камни на нашем пути», «Мягкое начало»… Чувствует­ся, что художник просто выплескивал свои эмоции. Кстати, этому он учит и на своих мастер-классах, которые проводит как для детей, так и для пациентов психиатри­ческих больниц.

На открытии выставки помимо дип­ломатов и ценителей искусства присутствовали две особенные группы гостей – воспитанники детской деревни SOS Kinderdorf (деньги от продажи картин будут направлены в их фонд) и студенты юридического университета, где он читал лекции и является почетным профессором.

Главный экспонат выставки – работа «Золотой ключ от жизни».

– Я считаю, что у каждого внутри есть этот ключ, и его нужно просто найти. Начать с себя и передать обществу, – так считает Вилли Кемпель. – Каждый может быть художником…

#выставка #искусство #посол #творчество #РК #дипломат #Вилли Кемпель

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