Золотые лучницы

Спорт
0
Абзал Камбар

Наши лучницы триумфально выступили на этапе Кубка Азии в Таиланде. На высшую ступень пьедестала почета поднялась женская сборная в дисциплине блочного лука.

В финальном противостоянии Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова в драматичной борьбе вырвали победу у мощной команды Индии. Итоговый счет 229:227 красноречиво подтверж­дает: судьбу золота решили стальные нервы и безупречная техника наших спортсменок.

Впереди у сборной Казахстана два финала в командных соревнованиях. За чемпионский титул в стрельбе из классического лука поборются мужской и женский составы.

#Спорт #стрельба #Таиланд #Кубок Азии #лук

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]