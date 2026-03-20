Золотые лучницы Спорт 28 марта 2026 г. 0:00 0 Абзал Камбар Наши лучницы триумфально выступили на этапе Кубка Азии в Таиланде. На высшую ступень пьедестала почета поднялась женская сборная в дисциплине блочного лука. В финальном противостоянии Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова в драматичной борьбе вырвали победу у мощной команды Индии. Итоговый счет 229:227 красноречиво подтверждает: судьбу золота решили стальные нервы и безупречная техника наших спортсменок. Впереди у сборной Казахстана два финала в командных соревнованиях. За чемпионский титул в стрельбе из классического лука поборются мужской и женский составы.