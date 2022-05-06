Зоопарк в интерьере истории

Весной далекого 1935 года в «Казахстанской правде» появилась небольшая заметка о том, что власти молодой республики приняли решение построить в Алма-Ате зоопарк.

Как это было

Как тогда писала газета, на первое время было намечено комплектовать Алма-атинский зоопарк представителями казахстанского животного мира. «Они насчитываются десятками – сайгаки, архары, тау теке, тигры, кабаны и много других редких и интересных зверей, водящихся в Казахстане. Зоопарк организуется наподобие московского – звери будут жить здесь в природных условиях».

Правда, зоопарк и тогда, и сейчас предполагает вольерное содержание животных. Хотя лет 15-20 назад был разработан план и даже создан макет первого в Казахстане сафари-парка. Мне довелось его видеть в дирекции алматинского зоопарка. Предполагалось, что сафари-парк будет расположен по дороге между Алматы и Капшагаем, но планы так и остались на бумаге. Хочется верить, что когда-нибудь этот объект, столь привлекательный в плане развития отечественного туризма, все-таки появится, тем более что у нас есть что и кого показать.

Но вернемся к истории. Первый отечественный зоопарк появился в Алма-Ате через два года после решения о его создании, в 1937 году, и поначалу его планировали открыть для посетителей 7 ноября. Но поскольку в этот день праздновалась 20-я годовщина октябрьской революции, то открытие состоялось на следующий день, 8 ноября. До сих пор в музее города Алматы хранится первая афиша Алматинского зоопарка.

Первоначально планировалось создать зоопарк в районе нынешнего Тастака (тогда это был пригород Алма-Аты), но по настоянию его первого директора Мурзахана Толебаева зоопарк был перенесен в Казенный парк (нынешний городской Парк культуры и отдыха), там и началось строительство вольеров, административных зданий и прочих подсобных помещений. Тогда общая площадь зоопарка составляла всего 8 гектаров.

И хотя первоначально планировалось, что его обитателями станут представители только местной фауны, усилиями Мурзахана Толебаева Казахстану стали помогать другие зоопарки страны Советов: из Москвы и Ленинграда были привезены экзотические животные: львы, тигры, леопарды, медведи, бегемоты, различные антилопы и прочие представители фауны. Помогал алматинскому зоопарку и знаменитый заповедник Аскания-Нова.

Кстати сказать, в Москве Мурзахан Толебаев познакомился с тогда еще молодым ученым-натуралис­том Максимом Зверевым и предложил ему приехать в Алма-Ату, чтобы работать в новом зоопарке, на что тот с удовольствием согласился. Но вскоре после официального открытия зоопарка Мурзахан Толебаев по ложному доносу был арестован как член партии «Алаш» и вскоре расстрелян, и вся дальнейшая организационная работа легла на плечи молодого Максима Дмитриевича Зверева.

Работы было невпроворот. В то время Зверев создавал еще и юннатовское движение, занимался строи­тельством зоопарка, вопросами пополнения его живого фонда.

Когда началась война, на долгие ее четыре года зоопарк был полностью лишен всякого финансирования. Было отключено электричество, не было воды, но самое главное – прекратились поставки кормов для животных. Все экзотические животные погибли, остались лишь несколько представителей местной фауны, которых удалось спасти. Почти все сотрудники ушли на фронт, в том числе Зверев. Многие не вернулись, а пришедшим с фронта пришлось все начинать сначала.

Сейчас Алматинский зоопарк признан во всем мире, он является членом многих международных организаций по охране и разведению диких животных. В нем обитают более 340 видов животных, около 6 000 особей. Зоопарк уже перешагнул свой 85-летний юбилей. Но и на девятом десятке он по-прежнему молод, его также любят горожане, он живет и разрастается.

Годом больших новоселий стал для него 2018-й: после реконст­рукции открылся огромный аквариум с экзотическими видами рыб, дом для обезьян, жирафятник, дом для хищных зверей и теплый зимник для слонов и бегемотов. Позже появились новые помещения для медведей, волков и барсов, других обитателей.

Улучшение жилищных условий способствует тому, что и без того огромная звериная семья пополняется новыми жителями, например, такими, как харза, или уссурийская куница. Это одна из самых крупных и пестроокрашенных куниц России, которая прибыла к нам из Хабаровского зоопарка. В Алматы переселились дрофа-красавка, бегемотиха Лота, серые кенгуру и их ближайшие родственники – валлаби, сумчатые из семейства кенгуровых, но меньшие по размеру. Несколько лет назад здесь впервые вылупилась из яйца «дочка» сетчатого питона длиной в 20 см. Сейчас она уже взрослая, более 6 метров.

Животные прибывают в Алматы из разных стран. Например, из Франции доставлены четыре очень редких в природе мадагаскарских древесных удава. А еще впервые появились кошачьи лемуры, которые прибыли из Франции и Чехии.

Забытое имя

Мне хотелось бы вспомнить еще одного из создателей алматинского зоопарка – ленинградского профессора Алексея Бялыницкого-Бирули, человека удивительной судьбы. Несколько лет назад зоолог алматинского зоопарка Константин Плахов обнаружил весьма интересный документ, который был опубликован в статье искусствоведа О. Сергиенко «Из истории одного вопроса. Неизвестные страницы из жизни А. А. Бялыницкого-Бирули», включенной в «Вестник архивной службы города Алматы» № 2 (11) за 2012 год.

В статье речь шла о том, как Бялыницкий-Бируля в составе экспедиции на шхуне «Заря» в июне 1900 года отправился на поиски гипотетической Земли Санникова. Оказалось, что алматинскому искусствоведу написали родственники ученого в надежде найти следы его жизни здесь, в Алматы, где он находился во время ссылки. Но прежде чем рассказать об алматинском периоде жизни этого крупного советского ученого-зоолога, хотелось бы напомнить некоторые забытые сейчас факты истории.

Все наверняка помнят популярный советский фильм «Земля Санникова», снятый по однои­менному роману известного советского географа, академика Владимира Обручева, в котором повествовалось о загадочной земле, расположенной на северном полюсе. Впервые якобы увидел эту землю в 1811 году опытный полярник, начальник Усть-Янской промышленной артели Яков Санников, участник экспедиции Матвея Геденштрома, которая направлялась на север в поисках мест, богатых песцом и мамонтовой костью.

О том, что далеко на севере действительно есть неведомые острова, говорило и то обстоя­тельство, что полярные гуси, вопреки ожиданиям, летели на зимовку не на юг, а на север. Значит, полагали полярники, там есть земля с аномально теплым климатом, где птицы могут высиживать свое потомство.

Чтобы проверить, так ли это на самом деле, было организовано несколько экспедиций, в том чис­ле и весной 1885 года. Тогда Академия наук России организовала экспедицию на Новосибирские острова, в качестве геолога в нее вошел барон Эдуард Толль. Приплыв на остров Котельный, Толль в подзорную трубу увидел скалы, которые, как он потом утверждал, и были частью Земли Санникова.

Вернувшись в Петербург, Эдуард Толль стал активно продвигать идею поиска увиденного им острова. В итоге в 1899 году по ходатайству Академии наук правительство выделило 150 тыс. рублей золотом на организацию еще одной экспедиции. В Норвегии было закуплено мощное китобойное судно, названное «Заря». Толль лично подбирал состав экспедиции из молодых ученых-романтиков, мечтавших, как и он, об открытии новой земли. В их числе был и начинаю­щий зоолог Алексей Бялыницкий-Бируля.

21 июня 1900 года «Заря» торжественно отчалила из порта Санкт-Петербурга. Два года длилась эта экспедиция, в результате, ничего не найдя, в конце авгус­та 1902 года «Заря» с остатками экипажа вернулась в Тикси.

В 1937 году советский ледокол «Садко» сделал еще одну попытку найти вожделенную землю, но, кроме арктических льдов, ничего не обнаружил.

Окончательно закрыл вопрос полярный штурман Валентин Аккуратов, который в 1938 году на самолете «отутюжил» предполагаемые координаты острова. Никакой земли найдено не было. После чего Академия наук СССР официально заявила, что Земли Санникова не существует.

Что же касается Алексея Андреевича Бялыницкого-Бирули, то он стал крупным ученым, одним из основоположников исследований по паразитологии в СССР. Но в ноябре 1930-го его арестовали по «делу академиков». Бялыницкий-Бируля был осужден тройкой ОГПУ при Ленинградском военном округе по ст. 187 (контрреволюция), получив три года заключения. Отбывал срок помощником врача в Белбалтлаге, был освобожден досрочно и направлен в ссылку в Архангельск.

В 1935 году его ссылка продолжилась в Казахстане, где Бялыницкий-Бируля был назначен старшим специалистом, а позднее руководителем сектора зоологии Казахстанского филиала Академии наук, который в то время только создавался. Кстати, как свидетельствуют архивные документы, идея создания в Алма-Ате зоопарка принадлежит именно Бялыницкому-Бируле. 25 января 1936 года по этому вопросу даже состоялось специальное совещание в Академии наук.

Правда, к моменту открытия зоопарка в Алма-Ате Бялыницкого-Бирули здесь уже не было – он вернулся в Ленинград. Как в дальнейшем сложилась его судьба, неизвестно. По одной версии, он все-таки доехал до Ленинграда и там умер в 1937 году. По другой – был повторно арес­тован и расстрелян. Во всяком случае, до сих пор неизвестно, где похоронен этот крупнейший советский ученый. Возможно, в будущем появятся документы, которые прольют свет и на этот период его жизни.