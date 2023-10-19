Зрелое гражданское общество – признак демократического государства

Объединиться для решения задач

В октябре исполняется 20 лет с момента проведения первого Гражданского форума Казахстана. С тех пор с периодичностью раз в два года самая активная часть общества собирается, чтобы сверить часы и наметить основные направления развития. За годы независимости гражданские форумы стали признанной общенацио­нальной диалоговой площадкой взаимодействия НПО, бизнеса и государства.

Организаторами нынешнего двухдневного форума выступили Гражданский альянс Казахстана и Министерство культуры и информации. Обсудить роль гражданского сектора как полноценного и взаимовыгодного партнера в консолидации общества для построения справедливого государства собрались более 600 делегатов – лидеры неправительственных организаций и общественных советов, депутаты Парламента, представители госорганов, бизнес-сообществ, институтов развития, НПП «Атамекен» и гражданские активисты со всей страны.

В рамках форума проходит выставка социальных проектов «Азаматтық бастама аумағы», где представлены успешно реализованные социально значимые инициативы. Всего в Казахстане зарегистрировано более 23 тыс. НПО, из них 18 204 являются действующими.

– Глава государства особо акцентирует внимание на необходимости развития гражданского общества. Вы вносите большой вклад в социально-экономическое и политическое развитие нашей страны, являясь мостом между народом и властью и реализуя концепцию «слышащего государства». Представители гражданского общества – инициаторы и участники проводимых в Казахстане реформ, все принимаемые законопроекты проходят общественное обсуждение, – обратился к участникам вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров.

По итогам нынешнего форума ожидаются внесение изменений и дополнений в Концепцию развития гражданского общества в РК до 2030 года и принятие Общенационального плана по реализации данного документа с учетом рекомендаций участников мероприятия. Эти меры позволят повысить уровень доверия к государственным институтам посредством активного вовлечения гражданского сектора в реализацию реформ.

Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева поблагодарила делегатов форума, всех активных и неравнодушных граждан, благодаря которым за годы независимости гражданский сектор из небольшой группы разрозненных НПО превратился в зрелое сильное сообщество, способное участвовать в принятии государственных решений.

– Зрелое гражданское общество является одним из основных драйверов эффективной реализации государственной политики. Сегодня в контексте нестабильной геополитической и социальной повестки в мире мы должны объединиться с госорганами для конструктивной синергии. Необходимо кардинально изменить парадигму участия гражданского сектора в вопросах принятия государственных решений, используя принцип коллаборации. Проведение таких мероприятий способствует налаживанию диалога между государством и гражданским обществом для совместного решения глобальных задач по улучшению жизни населения страны, – отметила лидер Гражданского альянса.

Роль НПО в реализации ЦУР

Первая панельная сессия форума была посвящена выстраиванию регионального партнерства с граж­данским обществом для ускорения достижения Целей устойчивого развития в Центральной Азии.

Модератор сессии – заместитель постоянного представителя Прог­раммы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов – отметил, что ЦУР для гражданского сектора стали дополнительным инструментом укрепления деятельности через соз­дание новых форм партнерства и повышение прозрачности в сфере устойчивого развития.

– Коалиции НПО на региональном уровне уже существуют и активно содействуют правительствам в достижении ЦУР. Ярким примером является региональная платформа SDG Watch Europe Европейского союза, которая объединяет более 70 НПО. На сегодняшний день ПРООН при поддержке Евросоюза работает над созданием Региональной платформы ЦУР для стран Центральной Азии, – сообщил модератор.

Вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов в свою очередь рассказал о том, что в 2019 и 2022 годах Казахстан представил на высоком уровне ООН свой Добровольный национальный обзор по реализации ЦУР, которому международное сообщество и эксперты дали высокую оценку. И активное участие в подготовке обзора принимало гражданское общество.

В Казахстане создана Парламентская комиссия по реализации ЦУР, и достижение всех 17 целей мониторится на самом высоком уровне. Это очень важно, поскольку анализ последних добровольных обзоров показывает снижение уровня вов­леченности неправительственного сектора в механизмы управления, отметили участники сессии.

По мнению глобального директора ПРООН по вопросам гендерного равенства Ракель Лагунас, процветающее гражданское общество – признак демократического государства. Она акцентировала внимание на важности обеспечения прав женщин. 28,5% – такова их представленность в парламентах стран мира, и только 11% глав государств – женщины.

– Мы наблюдаем проблемы с гендерным равенством и защитой прав женщин во многих странах. С 2015 года предложено более 100 законов для сокращения финансирования деятельности сообществ гражданского общества. В Казахстане же наблюдается здоровая ситуация понимания важной роли НПО, и надеюсь, такая позитивная динамика продолжится, – подчерк­нула Ракель Лагунас.

Исполнительный директор Ассоциации развития гражданского общества «Арго» Джамиля Асанова отметила отставание в реализации ЦУР по всем направлениям и рекомендовала НПО более активно включаться в диалог с Правительством, усиливать инновационную составляющую, развивать связи в регионе.

Директор Аналитического агентства «Ынанг-Вепа» (Туркменистан) Гульджамал Нурмухаммедова остановилась на ЦУР 6 «Чистая вода и санитария». Водное обеспечение в Центральной Азии играет огромную роль в экономическом росте и благополучии людей, во многом определяет и то, в мирных ли условиях будет жить регион. Значение имеет наличие водных ресурсов и их распространение, эффективность управления и рациональное использование. Причем к традиционным вызовам – качество воды и постоянно увеличивающийся спрос – добавился еще и компонент изменения климата.

Соучредитель и исполнительный директор ОФ «Zertteu Research Institute» Шолпан Айтенова, говоря о ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты», отметила: то, как эффективно мы распределяем ресурсы, и есть наша устойчивость. Но, к сожалению, в бюджетных расходах заложен высокий коррупционный потенциал.

– Треть коррупционных прес­туплений в Казахстане связаны с хищением бюджетных средств с использованием должностных полномочий. Это говорит о том, что действующая система прозрачнос­ти не до конца работает... Проблема в том, что в гонке за индикаторами не происходит реальной работы, в результате которой снижается коррупция и повышается качество госуслуг, – выразила свое мнение общественник.

От сердца к сердцу

Панельная сессия «Народная дипломатия – залог эффективной внешней политики государств – членов ШОС» объединила специалистов в области общественных межстрановых отношений.

Как отметила депутат Сената Парламента Жанна Асанова, народная дипломатия – инструмент, который сближает страны, позволяет создать более понимающий и толерантный мир. Еще большую роль она приобретает в свете сложных геополитических процессов последних лет и разрастающихся масштабов международных военных конфликтов.

Отдельное место в исполнении важной миссии установления взаи­мопонимания отводится НПО, которые выступают мостом между государством и обществом, а также между диаспорами, социальными группами и жителями разных стран. Поэтому для преодоления разногласий в поиске общего комп­ромисса наша страна предлагает создать Центр народной дипломатии, сделав соучредителями неправительственные организации, в том числе Гражданский альянс Казахстана, а также Институт прикладных этнополитических исследований. В первой половине 2024 года к проведению запланирован Форум народной дипломатии – тоже на территории Казахстана.

По мнению директора Национального центра народной дипломатии ШОС Российской Федерации Станислава Королева, сегодня, к сожалению, пока не так много специалистов, которые могут работать в области общественных отношений, к тому же знакомых с основами дипломатического протокола. Понятие народной дипломатии вошло в нашу жизнь недавно, поэтому требует большой методологической работы.

– Но тем не менее ее деятельность всегда направлена на расширение межгосударственных связей, только инструменты используются несколько иные, чем в классичес­кой дипломатической науке, и речь здесь идет о выстраивании не столько международных, сколько внутренних отношений, – считает Станислав Королев.

Понятным всем инструментом единения может служить, к примеру, спорт. И у Национального центра народной дипломатии ШОС уже есть удачный пример, когда из региональной спортивной инициативы удалось сделать международный турнир, стремление к участию в котором служит лучшим доказательством интереса друг к другу жителей разных городов и стран.

Для Таджикистана народная дипломатия тоже является новым феноменом, и, по мнению вице-ректора по науке и инновациям Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан Карамалишо Карамалишоева, научное сообщество страны нуждается в обмене опытом в этом направлении.

– Исследовательский дискурс в данной области еще не сложился. Нужно изучить проблематику и методологию, провести совместные исследования, издать литературу, которая поможет распространить идеи народной дипломатии среди широкой общественности, – отметил эксперт. – Но сейчас уже четко понятно одно: народную дипломатию необходимо рассмат­ривать в концепции применения «мягкой силы». Ведь мы боремся за цивилизованное общество, а в нем использовать силу неприемлемо, поэтому приоритет отдается именно мягкому отстаиванию своих национальных интересов. И в государствах Центральной Азии осмысление народной или публичной дипломатии открывает хорошие возможности для достижения реальной взаимодополняемости в политической практике.

Традиции народов Центральной Азии действительно очень тонко подготовили базу для развития основ воздействия «мягкой силы». Это, по мнению директора Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжона Сабирова, позволит преодолеть нам кризис доверия, явившийся причиной глобального геополитического разлома, который наблюдается сегодня в мире. «От сердца – к серд­цу» – так образно эксперт обрисовал главный контекст применения народной дипломатии.

Как отметил директор Института прикладных этнополитичес­ких исследований Талгат Калиев, если официальная дипломатия базируется на прагматизме, то народная обусловлена глубоким интересом друг к другу. Эксперт предложил запустить барометр социологического измерения ШОС для оценки уровня узнаваемости и доверия наших граждан друг к другу, что позволило бы судить об эффективности проводимой работы в этом направлении.

Включаться в процессы управления

Оживленную дискуссию вызвала панельная сессия «Женщины. Мир. Безопасность».

По данным ПРООН, в Центральной Азии Казахстан лидирует в достижении гендерного равенства. Наша страна поднялась на 18 позиций, заняв 62-е место в Глобальном индексе гендерного разрыва среди 146 стран. Однако, хотя число женщин в Правительстве и Парламенте продолжает расти, прогресс по-прежнему незначительный.

Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькер Фробарт напомнил об основополагающем принципе равноправного участия и всестороннего вовлечения женщин в мирные процессы и привел цифры их низкой представленнос­ти: с 1992 по 2019 год женщины сос­тавили лишь 13% участников переговоров и 6% медиаторов и подписантов основных мирных процессов в мире.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов экс­клюзивно озвучил некоторые факты из пятого Доклада о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, который в ноябре будет направлен в ООН. В нем говорится, что Казахстан – страна с низким уровнем дискриминации женщин.

– Введены квоты обязательной представленности не менее 30% женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в избирательных партийных списках, а также при распределении депутатских мандатов. Порядка 20% депутатов – женщины. В 19 министерствах – три женщины-министра, девять вице-министров и три руководителя аппарата, – сообщил Евгений Кочетов.

Наблюдается прогресс по противодействию насилию. По поручению Главы государства в 2023 году ужесточена ответственность за бытовое насилие.

Однако известный адвокат Айман Умарова считает, что мы никогда не сможем снизить уровень насилия, если не усилим позицию женщин в политике. Самым главным в решении вопросов гендерного неравенства является, по ее словам, вовлеченность женщин в политические процессы и законотворчество.

Темой отдельной дискуссионной площадки стало то, как институты гражданского общества могут стать реальным драйвером проводимых реформ в построении Справедливого Казахстана. Депутат Сената Бибигуль Жексенбай привела слова Касым-Жомарта Токаева на Саммите ООН в сентябре о том, что для Казахстана достижение ЦУР является нацио­нальным приоритетом.

«Принципы устойчивого развития стали основой наших национальных стратегий и программ. Сегодня мы активно инвестируем в устойчивое будущее. 80% государственного бюджета синхронизировано с целями ЦУР», – сказал тогда Президент.

Представители НПО, политических партий, государственных и квазигосударственных институтов выразили готовность к сот­рудничеству. А президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова призвала в полном объеме реализовывать право на участие в управлении государством и даже обещала научить общественников, как формулировать их «хотелки» в четкую, конкретную, понятную для общества норму.

– Сегодня гражданское общество недостаточно профессионально может участвовать в управлении государством, нужно организовать обучение способам взаимодействия с госорганами. В Казахстане действуют общественные советы, различные комиссии, Парламент стали открыто вести законотворческий процесс. Отрадно, что и лица с инвалидностью могут активно участвовать в таких мероприятиях, сегодня их здесь немало. Но нужно не просто писать посты в соцсетях, высказываться где-то, а объединяться в инициативные группы, – обратилась она к залу.

На другой панельной сессии был рассмотрен институт общественных советов, их в Казахстане 258, из них 35 действуют на республиканском уровне. В состав ОС входят в общей сложности почти 4 тыс. граждан, свыше 80% из них представляют гражданское общество.

Также в первый день форума состоялись панельная сессия «Региональный аспект в процессе достижения Целей устойчивого развития», организованная Граж­данским альянсом города Алматы, и ряд тематических дискуссий и форсайт-сессий.

Сегодня, 19 октября, запланировано пленарное заседание форума.