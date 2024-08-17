Звенящая тишина: как актеры столичного театра приобщают публику к высокой поэзии

На вечере поэзии «Выше чувства» зрители погрузилась в мир изящной словесности под звуки ханга, которые сопровождали повествование вместе с песочной анимацией, сообщает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Самостоятельный проект актеров Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького Максима Ященко и Ульяны Апрельской набирает популярность среди ценителей искусства. В уютной творческой атмосфере артисты раскрывали новые смыслы в сентиментальных произведениях как популярных поэтов-классиков, так и современных авторов, в том числе В. Полозкова, Д. Абатуров, Ю. Вихарева, К. Султанова, Е. Евтушенко,Р. Рождественский, А.С. Пушкин и многие другие.

В исполнении артистов сентиментальные, философские стихи о любви словно приобрели новые смыслы. Сменяющиеся лирические образы на сцене им помогали создавать художница, основательница театра песка Айжан Жаркешова и музыкант-перкуссионист Тимур Шаяхметов.

Представление в виде поэтической медитации или арт-терапии будет интересно широкой зрительской аудитории, так как литературные шедевры заставляют задуматься о человеческих ценностях и трогают до глубины души. Песочные картины проецируются на экраны, синхронизируясь с поэтическим текстом, тонким, обволакивающим музыкальным сопровождением. Такое многослойное восприятие несомненно обладает терапевтическим эффектом.

По словам продюсера проекта Максима Ященко, идея проведения творческих вечеров возникла совершенно спонтанно. Однажды между сценами в спектакле «Гроза» он заглянул в гримерку к актрисе Ульяне Апрельской и предложил ей почитать любимые произведения.

«Мы почитали стихи и пришли к мнению, что это должно быть больше, чем просто поэтический вечер. Для создания нужной атмосферы стандартные музыкальные инструменты, такие как гитара или пианино нам не подойдут. Нам потребовался особенный звук, который мог бы передать всю глубину нашего замысла. В результате собственной насмотренности решили использовать музыкальный инструмент ханг – музыкальный инструмент, изобретенный в Европе в 2000 году. Так к нашему проекту присоединился музыкант Тимур Шаяхметов. Он сразу поддержал нашу инициативу и мы начали репетиции. В самом названии композиции заложено богатое значение, ведь это не просто вечер стихов, а выражение чего-то большего, чем любовь, само чувство и космос», – уточнил Максим Ященко.

Артисты часто общаются с публикой и просят предлагать им для прочтения стихи, которые позже могут быть включены в программу. Тем не менее, основная концепция остается неизменной. Благодаря своему актерскому опыту они самостоятельно режиссируют постановку, чтобы красной нитью связать воедино трогательную историю о счастливой и несчастной любви, расставании, разлуке и воспоминаниях через гармоничное сочетание диалогов между мужчиной и женщиной.

Особое место в их репертуаре занимают письма и монологи главных героев знаменитого романа Пушкина «Евгений Онегин».

В целом перфоманс наводит на размышления о разнице между женской и мужской психологией. Это совсем не удивительно, ведь в зале царит звенящая тишина, изредка нарушаемая аплодисментами.

«Считается, что женщины больше мыслят прилагательными, а мужчины – глаголами. Однако в процессе подготовки проекта мы поняли, что это не так, ведь нет никаких определенных правил и статических данных. Иногда нам кажется, что мы недостаточно хорошо знаем друг друга. Люди могут быть одинако ранимыми, сильными, слабыми и смешными, забавными и какими угодно, так как чем больше граней вмешает в себя человек, тем больше его величие. А самое главное богатстство взаимоотношений – искренность, которую мы постарались передать разными средствами художественной выразительности», – заключил актер.

Актриса Ульяна Апрельская считает, что хотя драматургия поэтического вечера строится на противостоянии между гендерами по сути никакого конфликта между персонажами нет.

«Понятно, что поэзия для женщин и мужчин имеют свои отличия. Если первая из них более эмоциональная, то другая структурная и жесткая. Как выяснилось, выбранная форма творческой реализации позволяет нам ощутить невозразимую гармонию этих двух начал в социальном мире. Когда я слышу от зрителей подобные мысли мне становится приятно. В процессе создания программы мы начинаем по-другому читать, слышать стихи с новой стороны, так происходит ряд больших открытий», – пояснила актриса Ульяна Апрельская.

Ранее с вечером поэзии «Выше чувства» артисты выступили не только в Астане, но в Степногорске. В данное время идут переговоры о том, чтобы воплотить этот проект в Алматы и других казахстанских городах.