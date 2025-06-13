Фото: пресс-служба театра

В рамках Международного фестиваля «Опералия-2025», проходящего при поддержке Минкультуры РК, на сцене Большого зала «Астана Опера» состоится звездный гала-концерт, где сойдутся в танцевальном диалоге восточная грация и западный блеск. Симфонический оркестр театра под управлением Элмара Бурибаева задаст ритм этому хореографическому фейерверку.

В первом отделении публику ждет встреча с казахстанскими артистами и замечательными солистами двух ведущих балетных школ мира – Китайского национального балета и Мариинского театра.

А на сцену выйдут блистательные главные солисты из Поднебесной – Чжумин Чэнь и Мэн Ин Фан. Чжумин Чэнь – обладатель золотой медали на Хельсинском международном балетном конкурсе, а также главного приза Пекинского международного балетного конкурса.

В копилке наград Мэн Ин Фан тоже есть золотая медаль Национального конкурса «Taoli Cup», подтверждающая ее виртуозную технику и артистизм.

Зрительская аудитория сможет познакомиться и с прославленным дуэтом из Санкт-Петербурга: первыми солистами Мариинского театра Марией Ильюшкиной и Эваном Капитеном (Франция), лауреатами престижных международных конкурсов, звездами проекта «Большой балет» (Россия-Культура), победившими в нем в прошлом году.

Во втором отделении гала-вечера состоится показ Souvenir de danse на музыку Петра Чайковского в хореографии известного балетмейстера Валентино Цукетти. Четыре балетные пары расскажут о любви в танце.

В постановке примут участие артисты театра и звездные пары – Мадина Унербаева и Арман Уразов, Мольдир Шакимова и Бактияр Адамжан, Шугыла Адепхан и Еркин Рахматуллаев, София Адильханова и Жаксылык Саукымбеков.