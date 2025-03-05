Звучат романсы на стихи Абая
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Павел Ильин
В театре «Астана Опера» прошел концерт, приуроченный к 180-летию Абая Кунанбаева. Гости вечера стали свидетелями грандиозной премьеры: со сцены впервые прозвучали романсы на стихи Абая, созданные Еркегали Рахмадиевым в 80-е годы прошлого века. Среди них – «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Жаздыгүн шілде болғанда», «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да…», «Қажымас дос халықта жоқ», «Сіз – қырғауыл жез қанат», «Қара қатын», «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа…».