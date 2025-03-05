Звучат романсы на стихи Абая

По словам народного артиста РК, лауреата Государственной премии Шахимардана Абилова, музыкальные сочинения Еркегали Рахмадиева образуют первый в истории казахского романса полноценный вокальный цикл.

Также в концертной программе были представлены широко известные романсы на стихи «Мен сәлем жазамын», «Ғашықтың тілі – тілсіз тіл», «Кейде есер көңіл құрғырың», «Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол», арии из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, песни на стихи поэта, написанные Сыдыком Мухамеджановым, Мансуром Сагатовым и Евгением Брусиловским. Произведения, прозвучавшие в исполнении лауреатов международных конкурсов Нурсултана Ануарбека и Сары Садыгуловой, раскрыли слушателям природную музыкальность лирики Абая, одним из истоков которой был казахский песенный фольклор.

В пресс-службе театра «Астана Опера» отметили, что концерт «Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар» открыл серию мероприя­тий, посвященных 180-летию со дня рождения Абая. Осенью жители и гости столицы смогут посетить концерты, составленные из произведений известных отечественных композиторов, писавших музыку на его стихи.

Напомним, что в 2015-м состоялась премьера оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова. За эту постановку театр в 2018 году был удостоен Государственной премии РК.