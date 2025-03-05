Звучат романсы на стихи Абая

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Павел Ильин

В театре «Астана Опера» прошел концерт, приуроченный к 180-летию Абая Кунанбаева. Гости вечера стали свидетелями грандиозной премьеры: со сцены впервые прозвучали романсы на стихи Абая, соз­данные Еркегали Рахмадиевым в 80-е годы прошлого века. Среди них – «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Жаздыгүн шілде болғанда», «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да…», «Қажымас дос халықта жоқ», «Сіз – қырғауыл жез қанат», «Қара қатын», «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа…».

фото пресс-службы МКИ РК

По словам народного артиста РК, лауреата Государственной премии Шахимардана Абилова, музыкальные сочинения Еркегали Рахмадиева образуют первый в истории казахского романса полноценный вокальный цикл.

Также в концертной программе были представлены широко известные романсы на стихи «Мен сәлем жазамын», «Ғашықтың тілі – тілсіз тіл», «Кейде есер көңіл құрғырың», «Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол», арии из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, песни на стихи поэта, написанные Сыдыком Мухамеджановым, Мансуром Сагатовым и Евгением Брусиловским. Произведения, прозвучавшие в исполнении лауреатов международных конкурсов Нурсултана Ануарбека и Сары Садыгуловой, раскрыли слушателям природную музыкальность лирики Абая, одним из истоков которой был казахский песенный фольклор.

В пресс-службе театра «Астана Опера» отметили, что концерт «Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар» открыл серию мероприя­тий, посвященных 180-летию со дня рождения Абая. Осенью жители и гости столицы смогут посетить концерты, составленные из произведений известных отечественных композиторов, писавших музыку на его стихи.

Напомним, что в 2015-м состоялась премьера оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова. За эту постановку театр в 2018 году был удостоен Государственной премии РК.

#Астана Опера #Абай Кунанбаев #180-летие #романсы

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