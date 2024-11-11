10 лет Совету матерей Ассамблеи народа Казахстана

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7-8 ноября в Доме дружбы города Астаны состоялся форум республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, посвященный 10-летию данной общественной структуры АНК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В рамках форума, 7 ноября для членов республиканского Совета матерей был проведен семинар по повышению квалификации. В нем приняли участие председатель республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи, основатель общественного фонда «Ана үйі» Анар Рахимбаева, председатель Совета отцов Атырауской области Шота Канатов, а также представители центральных государственных органов и члены региональных советов матерей.

В ходе семинара участники обсудили роль Совета матерей в реализации Концепции «Біртұтастәрбие», вопросы бытового насилия, борьбы с наркоманией и мер ее профилактики, борьбы с вандализмом и расточительством.

Второй день форума был не менее насыщенным. Он был посвящен торжественному мероприятию в честь 10-летия Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, вице-министр культуры и информации Айзада Курманова, заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе, генерал-майор Кайрат Умбетов, директор Департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения Меруерт Медетбекова, председатель республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи, а также члены советов матерей в регионах и представители этнокультурных объединений.

С докладом на тему «О работе Совета матерей в воинских подразделениях Национальной гвардии» выступил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе, генерал-майор Кайрат Умбетов. Кайрат Жарылкасынович подчеркнул важность осуществления комплексной работы по патриотическому воспитанию военнослужащих, укреплению межнационального согласия и толерантности в воинских коллективах.

- Матери – это хранительницы очага, носительницы традиционных ценностей. Их мудрость и любовь способны создать в любой семье, в любом коллективе атмосферу тепла и взаимопонимания. Советы матерей не только поддерживают наших военнослужащих морально, но и активно участвуют в решении социальных проблем, связанных с их семьями. Они помогают адаптироваться к армейской жизни, решать бытовые вопросы, сохранять связь с родными и близкими.Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать еще больше для укрепления института семьи, повышения престижа военной службы и воспитания патриотически настроенного поколения наших защитников Отечества, - отметил генерал-майор Кайрат Умбетов.

В ходе мероприятия были обсуждены ряд вопросов по реализации специального проекта Ассамблеи народа Казахстана «Салауатты сана» и деятельность региональных советов матерей.

Подводя итоги проделанной работы за 10 лет, были награждены активные члены республиканского Совета матерей АНК.

#Астана #АНК #мать #Нацгвардия

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