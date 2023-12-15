10 млн га сельхозземель вернули в собственность государства за год

Сельское хозяйство, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Возвращенные земли в приоритетном порядке направляются на нужды аграриев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В государственную собственность возвращено 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельскохозяйственных земель. Соответствующая работа проводилась в период 2022-2023 годов согласно поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, обозначенному в Послании народу Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство РК.

Для качественного и своевременного исполнения поручения президента РК распоряжением премьер-министра Алихана Смаилова была создана специальная государственная комиссия. В ее состав вошли представители правоохранительных органов, министерств и акиматов.

В результате проведенной работы в государственную собственность возвращено 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельскохозяйственных земель. При этом, учитывая актуальность вопроса нехватки пастбищ, возвращенные земли в приоритетном порядке направляются на нужды аграриев путем их закрепления за соответствующими населенными пунктами.

Немаловажным фактором в исполнении поручения главы государства стал общественно-партийный контроль со стороны комиссии «Жер аманаты» под эгидой партии AMANAT. В частности, она занялась мониторингом перераспределения возвращаемых земель.

Вопросы дальнейшего справедливого распределения земель среди населения и дальше будут находиться на особом контроле Правительства РК.

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