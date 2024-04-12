10 подпольных нарколабораторий ликвидировали в Казахстане

Подробнее в мерах по борьбе с наркобизнесом рассказали в КНБ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КНБ

В первом квартале 2024 года Комитет национальной безопасности провел 53 операции по противодействию незаконному обороту наркотиков, в том числе 16 с заинтересованными компетентными органами иностранных государств.

Ликвидировано 18 международных и 9 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 10 подпольных нарколабораторий.

«В общей сложности из оборота изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 4 тонны сырья маковой соломы и более 10 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается более чем в 5 млрд тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка 4 млн разовых доз», - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, КНБ проводит досудебные расследования в отношении 72 граждан Казахстана и иностранцев по подозрению в причастности к международному незаконному обороту наркотиков.