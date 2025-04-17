В этом году престижное международное соревнование проходило в Косово
Сборная Казахстана третий год подряд демонстрирует высокий уровень подготовки на Европейской математической олимпиаде EGMO. Школьницы завоевали четыре медали, в очередной раз подтвердив статус Казахстана как страны с сильной математической школой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения
В этом году престижное международное соревнование проходило в городе Приштина и собрало 219 участниц из 52 стран мира. Казахстан представляли четыре школьницы и два руководителя.
По итогам олимпиады казахстанская команда заняла 20-е место в общемировом зачете.
Участницы сборной Казахстана стали призерами:
Юлия Катунина – серебряная медаль, ученица 10 класса школы-лицея для одаренных детей №8 г. Павлодар;
Арай Касенова – бронзовая медаль, ученица 11 класса Междунардной школы «Haileybury Almaty» г. Алматы;
Анар Дидарбекова – бронзовая медаль, ученица 11 класса специализированного лицея №39 имени С.А. Ходжикова г. Алматы;
Аружан Қайрат – бронзовая медаль, ученица 10 класса специализированного лицея №39 имени С.А. Ходжикова г. Алматы.
Европейская математическая олимпиада для девушек проводится с 2012 года. Казахстанская команда принимает участие с 2017 года, и за это время завоевала 3 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей, а также 4 почетные грамоты, отметили в министерстве.