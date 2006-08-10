меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 445,29
USD 445,29
RUB, 4,69
RUB 4,69
EUR, 487,28
EUR 487,28
10.08.2006
Конкурсы
10 августа 2006 г. 0:00
84
Конкурсы на 10.08.2006 -
скачать
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
08:26
Асу Алмабаев досрочно одержал победу в UFC
09:32
Пожарный поезд помог в борьбе с огнем в горах ВКО
10:41
Нелегальные такси будут выявлять через «Автоураган» в Акмолинской области
11:19
Газ взорвался в жилом доме в Астане: есть пострадавшие
12:25
В Туркестанской области ищут преступников, застреливших двоих мужчин
13:12
Задержаны подозреваемые в убийстве подростка в результате драки в Алматинской области
14:09
Пожар произошел в отеле в Бурабае
15:45
18 человек погибло в результате схода оползня в Грузии
16:02
В Уральске мужчина зарезал собаку на глазах у детей
17:31
При обрушении на шахте «Шахтинская» пострадал человек
18:05
Казахстан и Афганистан договорились о сотрудничестве в банковском секторе и реализации инвестпроектов
18:37
Ливень затопил дороги в Астане: фото
1 августа 2023 г. 18:56
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
31 июля 2023 г. 14:45
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
31 июля 2023 г. 18:00
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
31 июля 2023 г. 12:55
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
31 июля 2023 г. 20:39
Какой будет погода в августе для казахстанцев
30 июля 2023 г. 12:29
В ЗКО зарегистрирован 21 случай бруцеллёза
30 июля 2023 г. 11:45
НПП «Атамекен» предлагает внести поправки в законодательство касательно уголовного преследования предпринимателей
31 июля 2023 г. 17:22
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
30 июля 2023 г. 9:52
Мечеть из прошлого: уникальная находка на раскопках городища Орнек в Жамбылской области
30 июля 2023 г. 17:33
Казахстан завоевал третью медаль на Универсиаде в Китае
1 августа 2023 г. 1:00
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
30 июля 2023 г. 8:34
Мужчину зажало деревом, упавшим на автомобиль в Уральске
31 июля 2023 г. 14:26
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
30 июля 2023 г. 14:23
Четыре человека погибло в ДТП с грузовиком в Жетысуской области (видео)
30 июля 2023 г. 18:03
В Шымкенте дотла сгорел склад и крыша дома (видео)
31 июля 2023 г. 1:30
Новые рабочие места создают в области Абай
30 июля 2023 г. 13:42
Потребление наркотиков в Казахстане выросло в разы
30 июля 2023 г. 11:40
Неустойчивую погоду в Казахстане 30 июля обещают синоптики
31 июля 2023 г. 1:00
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
31 июля 2023 г. 19:38
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
12 июля 2023 г. 13:49
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
24 июля 2023 г. 0:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
14 июля 2023 г. 22:30
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
15 июля 2023 г. 17:51
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
27 июля 2023 г. 3:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
14 июля 2023 г. 10:01
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
13 июля 2023 г. 3:30
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
28 июля 2023 г. 19:30
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
24 июля 2023 г. 3:00
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
18 июля 2023 г. 1:00
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
26 июля 2023 г. 14:50
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
21 июля 2023 г. 19:12
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Новости СМИ2
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Новости СМИ2
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]