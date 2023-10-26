Свыше 100 млн бюджетных тенге присвоил поставщик СПК "Байконур"

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Виновного привлекли к уголовной ответственности

Фото: пресс-служба прокуратуры Кызылординской области

101 млн тенге, похищенный преступным путем, возвращен государству в Кызылординской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. 

Как установила прокуратура Кызылординской области при проверке социально-предпринимательской корпорации «Байконур», 2 марта 2018 года дочерняя организация СПК ТОО «Агро Холдинг Байконыр» заключило договор о приобретении у ТОО «Мега Агро» 2 400 тонн риса на 120 млн тенге. Деньги были полностью перечислены.

По договору поставка товара значилась до 30 сентября 2018 года.

«Однако поставщик, не исполнив обязательства по договору в полном объеме, израсходовал на собственные нужды 101 млн тенге государства.

Более того, в этот период руководителем указанных двух товариществ был М. Еспанов. Он заключил аффилированный договор через принадлежащее ему ТОО «Мега Агро» для хищения бюджетных денег», – выявил надзорный орган.

По факту 19 августа 2022 года прокуратура области зарегистрировала уголовное дело по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

В ходе следствия Еспанову избрана мера пресечения «содержание под стражей», его деяния переквалифицированы на пункт 3 части 4 уголовной статьи «Злоупотребление должностными полномочиями». Он признал вину полностью.

Приговором Жалагашского районного суда 3 октября 2023 года М. Еспанову назначено 3,5 года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ущерб государству в 101 млн тенге возмещен.

 

#деньги #хищение #прокуратура #Кызылординская область #возврат #госбюджет

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