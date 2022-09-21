11-летняя девочка совершила суицид в Алматинской области

Пятиклассница покончила жизнь самоубийством в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Как проинформировал Департамент полиции Алматинской области, 16 сентября в УП Талгарского района поступило сообщение об обнаружении трупа девочки в поселке Гулдала.

Данный факт был зарегистрирован в районном управлении полиции по части 3 уголовной статьи «Доведение до самоубийства».

Следствие установило, что 11-летняя девочка совершила суицид.

Продолжается проверка.