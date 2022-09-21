Происшествия
11-летняя девочка совершила суицид в Алматинской области
Пятиклассница покончила жизнь самоубийством в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Как проинформировал Департамент полиции Алматинской области, 16 сентября в УП Талгарского района поступило сообщение об обнаружении трупа девочки в поселке Гулдала.
Данный факт был зарегистрирован в районном управлении полиции по части 3 уголовной статьи «Доведение до самоубийства».
Следствие установило, что 11-летняя девочка совершила суицид.
Продолжается проверка.