11-летняя школьница пропала в Туркестане

Поиски 11-летней девочки, которая пропала в субботу, ведутся в Туркестане, передает Кazpravda.kz .

Фото: МВД РК

Как сообщила мама пропавшей, 25 марта, около 17:00, ее несовершеннолетняя дочь вышла из дома поиграть и не вернулась.

На поиски ребенка ориентирована группа из числа опытных полицейских

Они проверяют развлекательные заведения, парки и другие места, куда мог направиться подросток.

Приметы школьницы: рост 130-135 см, волосы длинные, темно-коричневого цвета. Была одета в рубашку, черные джинсы, спортивную обувь черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом подростке, просим обращаться в дежурную часть управления полиции города Туркестана по номерам: 8-725-33-97-40-94, 8-747-497-42-24, 8-701-480-78-88 или 102.