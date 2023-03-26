11-летняя школьница пропала в Туркестане

Происшествия
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Поиски 11-летней девочки, которая пропала в субботу, ведутся в Туркестане, передает Кazpravda.kz

Фото: МВД РК

Как сообщила мама пропавшей, 25 марта, около 17:00, ее несовершеннолетняя дочь вышла из дома поиграть и не вернулась.

На поиски ребенка ориентирована группа из числа опытных полицейских

Они проверяют развлекательные заведения, парки и другие места, куда мог направиться подросток. 

Приметы школьницы: рост 130-135 см, волосы длинные, темно-коричневого цвета. Была одета в рубашку, черные джинсы, спортивную обувь черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом подростке, просим обращаться в дежурную часть управления полиции города Туркестана по номерам: 8-725-33-97-40-94, 8-747-497-42-24, 8-701-480-78-88 или 102.

#полиция #поиск #Туркестанская область #ребенок

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