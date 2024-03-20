11 грантов выделили казахстанским абитуриентам для обучения в Польше

Об условиях поступления в зарубежные высшие учебные заведения рассказали в Миннауки, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

По данным ведомства, 26 марта стартует прием документов на обучение в высших учебных заведениях за границей по программам «бакалавриат», «магистратура» и «докторантура» в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Польши.

«Заявки принимаются онлайн через портал «электронного правительства» с 09.00 ч. 26 марта до 18.30 часов 18 апреля 2024 года. Для казахстанских граждан выделили 11 грантов: по программе «бакалавриат» - 3 гранта; по «магистратуре» - 4 гранта; по программе «докторантура» - 4 гранта. Грант предусматривает покрытие следующих расходов: бесплатное обучение; ежемесячная стипендия при обучении по программе «Докторантуры». Проживание казахстанских граждан по программам «бакалавриат», «магистратура» осуществляется за счет собственных средств обучающегося», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Все стипендиаты, начинающие свое пребывание в Польше, обязаны иметь медицинскую страховку. Язык обучения – польский. Предусмотрены обязательные подготовительные курсы по изучению польского языка.

Основными критериями для отбора претендентов считаются: уровень знания иностранного языка по бальной системе; средний балл документа об образовании по балльной системе; оценка независимой экспертной комиссии.

В ведомстве добавили, что с дополнительной информацией о необходимых документах, инструкцией по подаче документов можно ознакомиться на сайте АО «Центр международных программ» bolashak.gov.kz.